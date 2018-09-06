Industria alimentaria

Como líder mundial en tecnología de limpieza, ofrecemos soluciones técnicas y rentables para el procesamiento de alimentos en todas las áreas de producción, así como en áreas de oficinas e instalaciones al aire libre, desde máquinas estándar hasta soluciones personalizadas y desde consultoría y planificación hasta puesta en marcha y servicio completo.

Lebensmittelindustrie
Fleischverarbeitung

Procesamiento de carne, aves y pescado
Back- und Süßwaren

Producción de productos horneados y confitería
Fertiggerichte

Producción de viandas preparadas
Molkerei

Producción de productos lácteos
Getränke

Producción y llenado de bebidas
Obst und Gemüse

Procesamiento de frutas y verduras
Öle und Fette

Procesamiento de grasas y aceites
Tierfutter

Producción industrial de alimentos para animales

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Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.

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Equipamentos para soluções de limpeza industrial