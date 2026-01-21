Accesorios de boquillas de recambio T 350

Las toberas de repuesto de alta calidad garantizan una fácil sustitución de boquillas y son adecuados para los T-Racer T 300 / T 350 hidrolavadoras de superficies para las clases de lavado a presión K 2 a K 7.

Características y ventajas
Boquilla de reemplazo
  • Cambio rápido y sencillo de las boquillas viejas.
  • De alta calidad para una larga vida útil.
Alta presión - chorro plano
  • Incluso limpieza y el aflojamiento de la suciedad persistente.
Limpieza de gran alcance con alta presión
  • Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 17 x 17 x 18
Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

