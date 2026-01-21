Accesorios de boquillas de recambio T 350
Las toberas de repuesto de alta calidad permiten una fácil sustitución de boquillas accesorias y son adecuados para la sustitución de boquillas en el T-Racer T 300/350 hidrolavadoras de superficies en las clases de K 2 a K 7. Contiene tres pares de boquillas para diferentes clases de rendimiento de lavado a presión, así como dos abrazaderas para la fijación.
Características y ventajas
Boquilla de reemplazo
- Cambio rápido y sencillo de las boquillas viejas.
- De alta calidad para una larga vida útil.
Alta presión - chorro plano
- Incluso limpieza y el aflojamiento de la suciedad persistente.
Limpieza de gran alcance con alta presión
- Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|17 x 17 x 18