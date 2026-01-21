Las toberas de repuesto de alta calidad permiten una fácil sustitución de boquillas accesorias y son adecuados para la sustitución de boquillas en el T-Racer T 300/350 hidrolavadoras de superficies en las clases de K 2 a K 7. Contiene tres pares de boquillas para diferentes clases de rendimiento de lavado a presión, así como dos abrazaderas para la fijación.