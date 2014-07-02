Boquilla de colchón especial para la aspiración higiénica de camas, colchones, almohadas y huecos en los alrededores de camas. Una limpieza a fondo es importante en y alrededor de las camas como el polvo se acumula en las superficies textiles y puede causar alergias. herramienta de la grieta práctica elimina el polvo y se mete en esquinas difíciles de alcance. Los ácaros del polvo y no tienen ninguna oportunidad.