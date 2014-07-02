Boquilla para colchones
Boquilla de colchón especial para la aspiración higiénica de colchones y huecos en los alrededores de camas.
Boquilla de colchón especial para la aspiración higiénica de camas, colchones, almohadas y huecos en los alrededores de camas. Una limpieza a fondo es importante en y alrededor de las camas como el polvo se acumula en las superficies textiles y puede causar alergias. herramienta de la grieta práctica elimina el polvo y se mete en esquinas difíciles de alcance. Los ácaros del polvo y no tienen ninguna oportunidad.
Características y ventajas
Forma de las boquillas aspiradoras adaptada a los colchones
- Elimina la suciedad en colchones de forma más minuciosa que las boquillas convencionales para tapicerías
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|170 x 103 x 40
Campos de aplicación
- Colchones