Boquilla para colchones

Boquilla de colchón especial para la aspiración higiénica de colchones y huecos en los alrededores de camas.

Boquilla de colchón especial para la aspiración higiénica de camas, colchones, almohadas y huecos en los alrededores de camas. Una limpieza a fondo es importante en y alrededor de las camas como el polvo se acumula en las superficies textiles y puede causar alergias. herramienta de la grieta práctica elimina el polvo y se mete en esquinas difíciles de alcance. Los ácaros del polvo y no tienen ninguna oportunidad.

Características y ventajas
Forma de las boquillas aspiradoras adaptada a los colchones
  • Elimina la suciedad en colchones de forma más minuciosa que las boquillas convencionales para tapicerías
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar (mm) 35
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 170 x 103 x 40
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Colchones
