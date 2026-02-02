Boquilla parqué

La boquilla para parquet con cerdas suaves Kärcher para la limpieza suave de suelos de parquet y otros suelos duros sensibles.

Boquilla de parqué con cerdas suaves para una limpieza suave de suelos duros tales como parquet y laminado, así como corcho, PVC, linóleo y suelos de baldosas.

Características y ventajas
Accesorio adecuado para la limpieza kärcher vc 2 y vc 3 de vacío
Boquilla de parqué con cerdas suaves
  • Para una limpieza suave de suelos duros
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color negro
Peso (kg) 0,2
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 301 x 115 x 178
Equipos compatibles
