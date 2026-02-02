Boquilla parqué
La boquilla para parquet con cerdas suaves Kärcher para la limpieza suave de suelos de parquet y otros suelos duros sensibles.
Boquilla de parqué con cerdas suaves para una limpieza suave de suelos duros tales como parquet y laminado, así como corcho, PVC, linóleo y suelos de baldosas.
Características y ventajas
Accesorio adecuado para la limpieza kärcher vc 2 y vc 3 de vacío
Boquilla de parqué con cerdas suaves
- Para una limpieza suave de suelos duros
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|301 x 115 x 178