Boquilla turbo para tapizados
Boquilla práctica con cepillo giratorio impulsado por aire. Limpia tapizados de muebles y textiles superficies con especial esmero. Ideal para eliminar el pelo de las mascotas. Ancho de trabajo: 160 mm
Práctica boquilla guiada a mano con un ancho útil de 160 mm. La boquilla cuenta con un cepillo giratorio accionado neumáticamente que puede desprender la suciedad más incrustada en la superficie. Limpia acolchados, sillones, sofás, almohadones, camas y similares, eliminando pelos de animales y migajas en un instante y, por supuesto, también del coche.
Características y ventajas
Cepillos giratorios de aire impulsado
- Para eliminar la suciedad adherida, por ejemplo, pelo de animales, de los tejidos.
- Eficientemente recoge el pelo de los animales.
- Excelente recogida de suciedad también en alfombras de pelo largo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,4
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|200 x 165 x 67
Campos de aplicación
- Tapicerías
- Asientos de automóviles