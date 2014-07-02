Boquilla turbo para tapizados

Boquilla práctica con cepillo giratorio impulsado por aire. Limpia tapizados de muebles y textiles superficies con especial esmero. Ideal para eliminar el pelo de las mascotas. Ancho de trabajo: 160 mm

Práctica boquilla guiada a mano con un ancho útil de 160 mm. La boquilla cuenta con un cepillo giratorio accionado neumáticamente que puede desprender la suciedad más incrustada en la superficie. Limpia acolchados, sillones, sofás, almohadones, camas y similares, eliminando pelos de animales y migajas en un instante y, por supuesto, también del coche.

Características y ventajas
Cepillos giratorios de aire impulsado
  • Para eliminar la suciedad adherida, por ejemplo, pelo de animales, de los tejidos.
  • Eficientemente recoge el pelo de los animales.
  • Excelente recogida de suciedad también en alfombras de pelo largo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar (mm) 35
Color negro
Peso (kg) 0,3
Peso con embalaje incluido (kg) 0,4
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 200 x 165 x 67
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Tapicerías
  • Asientos de automóviles
