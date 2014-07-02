Práctica boquilla guiada a mano con un ancho útil de 160 mm. La boquilla cuenta con un cepillo giratorio accionado neumáticamente que puede desprender la suciedad más incrustada en la superficie. Limpia acolchados, sillones, sofás, almohadones, camas y similares, eliminando pelos de animales y migajas en un instante y, por supuesto, también del coche.