Cepillo del rodillo (verde duro), con mecanismo de rueda de estrella resistente al desgaste, longitud de 638 mm. Para los suelos muy sucios y la limpieza básica. Adecuado sólo para plantas insensibles. Cerdas: Poliamida con carburo de silicio, 0,6 mm de espesor, 20 mm de largo.