Cepillo cilíndrico, duro, verde, 638 mm
Cepillo del rodillo, duro, de color verde. Longitud: 638 mm.Wear resistente mecanismo de rueda de estrella. Para los suelos muy sucios y la limpieza básica. Cerdas: Poliamida con carburo de silicio, 0,6 mm de espesor, 20 mm de largo.
Cepillo del rodillo (verde duro), con mecanismo de rueda de estrella resistente al desgaste, longitud de 638 mm. Para los suelos muy sucios y la limpieza básica. Adecuado sólo para plantas insensibles. Cerdas: Poliamida con carburo de silicio, 0,6 mm de espesor, 20 mm de largo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|verde
|Longitud (mm)
|638
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,3