Filtro embalado HEPA 13 VC 3

El filtro de higiene HEPA (EN 1822: 1998) para la aspiradora 3 multi-ciclón Kärcher VC forma segura y fiable filtra el mejor la suciedad, como el polen y las partículas que provocan alergia. Esto significa que el aire de escape es más limpio que el aire de la habitación. Ideal para personas alérgicas.

Características y ventajas
De alta eficiencia de potencia de filtración
Ideal para los alérgicos
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Color blanco
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 125 x 125 x 29
Equipos compatibles
