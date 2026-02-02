Filtro embalado HEPA 13 VC 3
El filtro de higiene HEPA (EN 1822: 1998) para la aspiradora 3 multi-ciclón Kärcher VC forma segura y fiable filtra el mejor la suciedad, como el polen y las partículas que provocan alergia. Esto significa que el aire de escape es más limpio que el aire de la habitación. Ideal para personas alérgicas.
Características y ventajas
De alta eficiencia de potencia de filtración
Ideal para los alérgicos
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|125 x 125 x 29