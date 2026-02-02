Herramienta para recoger el polvo de tal
El nuevo accesorio para nuestros aspiradoras multiusos WD 2-6 permite agujeros seguras y libres de polvo en superficies de pared y de techo convencionales. polvo de perforación se filtra con succión directamente desde el agujero de perforación.
En lugar de un inconveniente y, sobre todo, extra barrer o pasar la aspiradora, puede quitar el polvo de perforación en la fuente, directamente desde el agujero de perforación. Por lo tanto, no importa si se perfora en la pared o el techo, o incluso superficies como azulejos, papel pintado, yeso, piedra, hormigón o madera: gracias al sistema de dos cámaras patentado y la junta de goma espuma, el accesorio para la Jardín aspiradoras polivalentes Kärcher Home & WD escogen 2-6 impresiona en cada superficie convencional. Además, no es necesario contar con la ayuda de una segunda persona, pero puede perforar y luego succionar el polvo de perforación sin esfuerzo por su cuenta, dejando el área limpia. Nuestro colector de polvo de perforación es adecuado para todos los ejercicios convencionales con un tamaño de perforación de hasta 15 mm.
Características y ventajas
Para el taladrado libre de polvo y libre de residuos
El colector de polvo de perforación funciona de forma fiable en todas las superficies de paredes y techos convencionales
La perforación por encima de su cabeza es más fácil que nunca
La perforación y la aspiración sin la ayuda de una segunda persona se realiza sin problemas
Fácil manejo - conectar la manguera de succión, encender la aspiradora, coloque el accesorio en la posición deseada, y un taladro
Al pulsar el interruptor de amarillo, la posición del colector de polvo de perforación puede ser fácilmente alterado sin la necesidad de la desconexión de la aspiradora
Apta para todos los aspiradores multiusos de home & garden de kärcher
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|207 x 106 x 117
Campos de aplicación
- Baldosas
- Fondo de pantalla
- Yeso
- Madera
- Piedra
- Hormigón