En lugar de un inconveniente y, sobre todo, extra barrer o pasar la aspiradora, puede quitar el polvo de perforación en la fuente, directamente desde el agujero de perforación. Por lo tanto, no importa si se perfora en la pared o el techo, o incluso superficies como azulejos, papel pintado, yeso, piedra, hormigón o madera: gracias al sistema de dos cámaras patentado y la junta de goma espuma, el accesorio para la Jardín aspiradoras polivalentes Kärcher Home & WD escogen 2-6 impresiona en cada superficie convencional. Además, no es necesario contar con la ayuda de una segunda persona, pero puede perforar y luego succionar el polvo de perforación sin esfuerzo por su cuenta, dejando el área limpia. Nuestro colector de polvo de perforación es adecuado para todos los ejercicios convencionales con un tamaño de perforación de hasta 15 mm.