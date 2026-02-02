Juego de aspiración para herramientas eléctricas
Flexible manguera de aspiración (1 m) con adaptador incluido para conectar a las salidas de escape de las herramientas eléctricas (por ejemplo, sierra de calar, afiladora, taladro o cepilladora eléctrica). La suciedad producida se puede aspirar directamente y no llega al aire ambiente / de la habitación. La solución ideal para un bricolaje limpio sin tener que ir limpiando después.
Características y ventajas
Adaptadores para herramientas eléctricas
- Para la conexión de la manguera de succión a la salida de aire de escape de la herramienta eléctrica
- Para la aspiración directa de polvo / suciedad durante el uso, al tiempo que evita el polvo / suciedad se escape en el aire circundante
El diseño flexible de la manguera de succión
- Más libertad de movimiento.
- Fácil y práctico de usar
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Pieza(s))
|2
|Ancho nominal estándar (mm)
|35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1220 x 41 x 41
Campos de aplicación
- Taller
- Renovación