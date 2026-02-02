Juego de aspiración para herramientas eléctricas

Flexible manguera de aspiración (1 m) con adaptador incluido para conectar a las salidas de escape de las herramientas eléctricas (por ejemplo, sierra de calar, afiladora, taladro o cepilladora eléctrica). La suciedad producida se puede aspirar directamente y no llega al aire ambiente / de la habitación. La solución ideal para un bricolaje limpio sin tener que ir limpiando después.

Características y ventajas
Adaptadores para herramientas eléctricas
  • Para la conexión de la manguera de succión a la salida de aire de escape de la herramienta eléctrica
  • Para la aspiración directa de polvo / suciedad durante el uso, al tiempo que evita el polvo / suciedad se escape en el aire circundante
El diseño flexible de la manguera de succión
  • Más libertad de movimiento.
  • Fácil y práctico de usar
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Pieza(s)) 2
Ancho nominal estándar (mm) 35
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso con embalaje incluido (kg) 0,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1220 x 41 x 41
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Taller
  • Renovación
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com