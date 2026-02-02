Flexible manguera de aspiración (1 m) con adaptador incluido para conectar a las salidas de escape de las herramientas eléctricas (por ejemplo, sierra de calar, afiladora, taladro o cepilladora eléctrica). La suciedad producida se puede aspirar directamente y no llega al aire ambiente / de la habitación. La solución ideal para un bricolaje limpio sin tener que ir limpiando después.