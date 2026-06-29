Juego de juntas tóricas

Reemplazo conjunto junta tórica para la sustitución de juntas tóricas para diversos accesorios para limpiadoras de vapor.

Reemplazo conjunto junta tórica para la sustitución de juntas tóricas para diversos accesorios para limpiadoras de vapor. Incluyendo bloqueo de seguridad, boquilla de detalle, la extensión, la manguera de vapor y conexión de hierro. parte útil juego de repuesto para uso ininterrumpido.

Características y ventajas
Juntas tóricas de goma
  • Para el cambio debido al desgaste o la pérdida de juntas tóricas de distintos accesorios de la limpiadora de vapor
  • Para el sellado entre las boquillas
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 200 x 125 x 30
Equipos compatibles
LEGAL
CONTACTO

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