Juego paños microfibra (limpieza baño)
Kit de tela para limpiar el baño de vapor: paños de limpieza de pisos 2 microfibra, microfibra tela abrasiva 1 para los residuos de cal y jabón, y 1 de microfibra paño de pulido de espejos, etc.
Limpieza absolutamente perfecto en todo el cuarto de baño - esto no es un problema con el kit de paño limpiador de vapor de Kärcher. El kit de paño de microfibra contiene dos paños de microfibra de limpieza de pisos especiales, que están perfectamente adaptadas para el uso del limpiador de vapor en todo el cuarto de baño. La microfibra paño abrasivo adicional elimina los residuos de cal y jabón obstinadas forma rápida y fiable. Y la tela de microfibra de pulido adicional es ideal para pulir espejos y otras superficies lisas.
Características y ventajas
Paño de microfibra para la boquilla abrasiva mano con microfibras abrasivos y blandos
- Fibras abrasivas para la eliminación óptima de las incrustaciones de cal.
- Las microfibras suaves de la tela toman de manera óptima en la suciedad.
Microfibra de alta calidad
- Puede ser lavado a máquina a 60 ° c.
Microfibra de alta calidad paño de pulido
- Resultado del pulido sin franjas, excelente absorción del agua.
Bayeta suave del paño grueso y suave de microfibra de alta calidad
- Óptimo desprendimiento de la suciedad, alto grado de recogida de suciedad; la microfibra garantiza unos buenos resultados de limpieza en todas las superficies resistentes.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|400 x 110 x 6
Campos de aplicación
- Cabina de ducha / bañera
- Espejos
- Lavabos
- Grifería
- Suelos duros