Limpieza absolutamente perfecto en todo el cuarto de baño - esto no es un problema con el kit de paño limpiador de vapor de Kärcher. El kit de paño de microfibra contiene dos paños de microfibra de limpieza de pisos especiales, que están perfectamente adaptadas para el uso del limpiador de vapor en todo el cuarto de baño. La microfibra paño abrasivo adicional elimina los residuos de cal y jabón obstinadas forma rápida y fiable. Y la tela de microfibra de pulido adicional es ideal para pulir espejos y otras superficies lisas.