Con la superficie más limpia T-Racer T 450, las grandes superficies de las zonas exteriores se pueden limpiar de manera efectiva, sin salpicar y hasta un 50% más rápido en comparación con la limpieza con una lanza de pulverización. La razón de esto es el brazo de doble chorro giratorio, que asegura la eliminación de suciedad en superficies grandes. La boquilla de alimentación adicional, que puede ser activado convenientemente cuando sea necesario usando el pedal, también permite la limpieza eficaz de las esquinas y bordes. La T 450 también cuenta con una rejilla de protección especial, que permite la limpieza de los jardines japoneses y otras superficies de grava. La presión se puede ajustar de manera óptima mediante la alteración de la holgura de boquilla para el objeto que se limpia. Esto significa que tanto superficies duras como la piedra y el hormigón, y las superficies más sensibles, tales como la madera, se pueden limpiar. Gracias al efecto aerodeslizador, el T-Racer es particularmente fácil de maniobrar. Y aun superficies verticales como puertas de garaje se pueden limpiar en poco tiempo gracias a la práctica asa. El limpiador de superficie T-Racer T 450 es adecuado para lavadoras de Kärcher Home & Garden presión, K clases 4 a K 7.