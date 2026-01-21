T 450 limpiadora de superficies T-Racer
Limpia superficies grandes sin salpicar: limpiador de superficie T-Racer T 450. boquilla Energía adicional para esquinas y bordes, mango para la limpieza vertical, rejilla de protección para superficies de grava, limpieza de ajuste de presión.
Con la superficie más limpia T-Racer T 450, las grandes superficies de las zonas exteriores se pueden limpiar de manera efectiva, sin salpicar y hasta un 50% más rápido en comparación con la limpieza con una lanza de pulverización. La razón de esto es el brazo de doble chorro giratorio, que asegura la eliminación de suciedad en superficies grandes. La boquilla de alimentación adicional, que puede ser activado convenientemente cuando sea necesario usando el pedal, también permite la limpieza eficaz de las esquinas y bordes. La T 450 también cuenta con una rejilla de protección especial, que permite la limpieza de los jardines japoneses y otras superficies de grava. La presión se puede ajustar de manera óptima mediante la alteración de la holgura de boquilla para el objeto que se limpia. Esto significa que tanto superficies duras como la piedra y el hormigón, y las superficies más sensibles, tales como la madera, se pueden limpiar. Gracias al efecto aerodeslizador, el T-Racer es particularmente fácil de maniobrar. Y aun superficies verticales como puertas de garaje se pueden limpiar en poco tiempo gracias a la práctica asa. El limpiador de superficie T-Racer T 450 es adecuado para lavadoras de Kärcher Home & Garden presión, K clases 4 a K 7.
Características y ventajas
Dos boquillas rotativas de chorro plano
- Excelente rendimiento de área - ideal para la limpieza de áreas más grandes.
Protección contra salpicaduras
- Limpieza sin salpicaduras.
Boquilla de alimentación adicional integrada
- Fácil de interruptor de la normal boquillas T-Racer a la boquilla de alimentación utilizando el interruptor de pie.
Rejilla de protección especial para la limpieza de superficies de grava
- Rejilla de protección de malla fina permite la limpieza de superficies de grava, por ejemplo en los jardines japoneses.
Altura ajustable
- Ajuste de la presión a cada tarea de limpieza.
- Limpieza de sensibles y no sensibles superficies gracias a la holgura de la boquilla ajustable al objeto basada en la necesidad.
Asa
- Limpieza cómoda de superficies verticales.
Efecto aerodeslizador
- El limpiador de superficies queda suspendido sobre el suelo y garantiza un cómodo trabajo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|2,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|790 x 321 x 1011
Campos de aplicación
- Terraza
- Las puertas de garaje
- Muros de piedra y de jardín
