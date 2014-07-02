WB 100 cepillo giratorio de lavado
Cepillo giratorio de lavado con articulación para la limpieza de todas las superficies lisas, por ejemplo pintura, vidrio o plástico. 18 ° conjunta infinitamente ajustable en la empuñadura para la limpieza de zonas de difícil acceso.
Cepillo giratorio de lavado con ideales conjunta para la limpieza de todas las superficies lisas, por ejemplo pintura, vidrio o plástico. Cepillo de lavado con una serie de características prácticas: cerdas giratorios con acción de limpieza suave, 180 ° conjunta infinitamente ajustable en la empuñadura para la limpieza de zonas de difícil acceso, la velocidad infinitamente ajustable y dosificación de detergente, fácil de cambiar accesorio de cepillo, anillo protector exterior para la protección contra los arañazos y la tuerca de unión para la conexión de la pistola seguro. En resumen: la solución ideal para superficies lisas. El cepillo de lavado giratorio es adecuado para todas las hidrolavadoras Kärcher K 2 a K 7.
Características y ventajas
Aplicación de agente de limpieza
- Mejor desprendimiento de la suciedad y limpieza eficaz.
Limpieza de unidad de dosificación agente
- Uso eficiente del detergente.
Mangueras de alta presión
- Limpieza cuidadosa, suave y eficiente.
Ajusta conjuntos de variables 180 °
- Cómoda limpieza de zonas de difícil acceso.
Rotación de anillo protector
- Protección de la superficie de los arañazos.
La cabeza del cepillo suave
- Limpieza cuidadosa y potente sin dañar las partes delicadas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,7
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|270 x 155 x 160
Videos
Campos de aplicación
- Vehículos
- Conservatorios
- Para limpiar motocicletas y motonetas.
- Las puertas de garaje
- Elementos de la pantalla de privacidad
- Alféizares de ventanas
- Revestimientos balcón