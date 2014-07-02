Cepillo giratorio de lavado con ideales conjunta para la limpieza de todas las superficies lisas, por ejemplo pintura, vidrio o plástico. Cepillo de lavado con una serie de características prácticas: cerdas giratorios con acción de limpieza suave, 180 ° conjunta infinitamente ajustable en la empuñadura para la limpieza de zonas de difícil acceso, la velocidad infinitamente ajustable y dosificación de detergente, fácil de cambiar accesorio de cepillo, anillo protector exterior para la protección contra los arañazos y la tuerca de unión para la conexión de la pistola seguro. En resumen: la solución ideal para superficies lisas. El cepillo de lavado giratorio es adecuado para todas las hidrolavadoras Kärcher K 2 a K 7.