Tanto en bicicletas sucias y utensilios de jardinería con barro incrustado como en muebles de jardín sucios, la «K2 Basic» de Kärcher elimina la suciedad ligera de toda la casa en un abrir y cerrar de ojos. La hidrolavadora ha sido diseñada para trabajos de limpieza ocasionales. El equipo de serie incluye una pistola, una manguera de alta presión de 3 m, una boquilla turbo con chorro giratorio contra suciedad incrustada, así como un filtro de agua para proteger la bomba de la penetración de partículas de suciedad.