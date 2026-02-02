Hidrolavadora K 2 Basic Black
La hidrolavadora «K2 Basic» es la solución de limpieza ideal para trabajos de limpieza ocasionales y suciedad ligera en toda la casa (por ejemplo, en bicicletas, utensilios de jardinería o muebles de jardín).
Tanto en bicicletas sucias y utensilios de jardinería con barro incrustado como en muebles de jardín sucios, la «K2 Basic» de Kärcher elimina la suciedad ligera de toda la casa en un abrir y cerrar de ojos. La hidrolavadora ha sido diseñada para trabajos de limpieza ocasionales. El equipo de serie incluye una pistola, una manguera de alta presión de 3 m, una boquilla turbo con chorro giratorio contra suciedad incrustada, así como un filtro de agua para proteger la bomba de la penetración de partículas de suciedad.
Características y ventajas
Alta presión - chorro plano
- Alto rendimiento de limpieza.
- Menos consumo energético.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (PSI/bar)
|1600 / 110
|Caudal (l/h)
|280
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Potencia de conexión (W)
|1200
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|3,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|187 x 281 x 442
Scope of supply
- Vario Power Jet
- Manguera de alta presión: 3 m
- Adaptador para mangeras de riego A3/4"
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Campos de aplicación
- Para limpiar bicicletas
- Para limpiar motocicletas y motonetas.
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.