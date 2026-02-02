Hidrolavadora K 2 Basic Black

La hidrolavadora «K2 Basic» es la solución de limpieza ideal para trabajos de limpieza ocasionales y suciedad ligera en toda la casa (por ejemplo, en bicicletas, utensilios de jardinería o muebles de jardín).

Tanto en bicicletas sucias y utensilios de jardinería con barro incrustado como en muebles de jardín sucios, la «K2 Basic» de Kärcher elimina la suciedad ligera de toda la casa en un abrir y cerrar de ojos. La hidrolavadora ha sido diseñada para trabajos de limpieza ocasionales. El equipo de serie incluye una pistola, una manguera de alta presión de 3 m, una boquilla turbo con chorro giratorio contra suciedad incrustada, así como un filtro de agua para proteger la bomba de la penetración de partículas de suciedad.

Características y ventajas
Alta presión - chorro plano
  • Alto rendimiento de limpieza.
  • Menos consumo energético.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Presión (PSI/bar) 1600 / 110
Caudal (l/h) 280
Temperatura de entrada (°C) 40
Potencia de conexión (W) 1200
Cable de conexión (m) 5
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 3,8
Peso con embalaje incluido (kg) 5,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 187 x 281 x 442

Scope of supply

  • Vario Power Jet
  • Manguera de alta presión: 3 m
  • Adaptador para mangeras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Filtro de agua integrado
Hidrolavadora K 2 Basic Black
Campos de aplicación
  • Para limpiar bicicletas
  • Para limpiar motocicletas y motonetas.
Accesorios
