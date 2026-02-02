Hidrolavadora K 3 Black Edition

Hidrolavadora de alta presión ideal para la limpieza diaria más frecuente. Dispone de asa y ruedas para facilitar su transporte y de un portaaccesorios para facilitar la organización. Perfecta para la limpieza de garajes, patios traseros, coches, bicicletas, motos, zonas de piscinas y jardines. Proporciona una limpieza eficaz, rápida y sin esfuerzo. Ahorra tiempo y un 80% de agua.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Presión (PSI/bar) 1700 / 120
Caudal (l/h) 330
Temperatura de entrada (°C) 40
Potencia de conexión (W) 1500
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 7,3
Peso con embalaje incluido (kg) 8,9
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 310 x 345 x 573

Scope of supply

  • Cepillo de lavado
  • Boquilla de espuma: 0.3 l
  • Pistola de alta presión: Quick Connect estándar
  • Vario Power Jet
  • Lanza pulverizadora de un chorro
  • Adaptador para mangeras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Filtro de agua integrado
Hidrolavadora K 3 Black Edition
