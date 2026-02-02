Hidrolavadora K 3 Black Edition
Hidrolavadora de alta presión ideal para la limpieza diaria más frecuente. Dispone de asa y ruedas para facilitar su transporte y de un portaaccesorios para facilitar la organización. Perfecta para la limpieza de garajes, patios traseros, coches, bicicletas, motos, zonas de piscinas y jardines. Proporciona una limpieza eficaz, rápida y sin esfuerzo. Ahorra tiempo y un 80% de agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Presión (PSI/bar)
|1700 / 120
|Caudal (l/h)
|330
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Potencia de conexión (W)
|1500
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|7,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|8,9
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|310 x 345 x 573
Scope of supply
- Cepillo de lavado
- Boquilla de espuma: 0.3 l
- Pistola de alta presión: Quick Connect estándar
- Vario Power Jet
- Lanza pulverizadora de un chorro
- Adaptador para mangeras de riego A3/4"
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
Accesorios
