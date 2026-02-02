Hidrolavadora K 5

Limpiadora de alta presión ideal para la limpieza a fondo. Dispone de asa y ruedas para facilitar su transporte y porta accesorios para facilitar su organización. Más versatilidad para cada tipo de limpieza, con dos tipos de lanzas.

Limpiadora de alta presión ideal para la limpieza más intensiva. Dispone de asa y ruedas para facilitar el transporte, y de un portaaccesorios para facilitar la organización. Más versatilidad para cada tipo de limpieza, con dos tipos de lanzas. Perfecta para la limpieza de garajes, patios, coches, bicicletas, motos, zonas de piscina, jardines y suciedad incrustada. Dispone de motor de inducción y cabezal de aluminio para una mayor durabilidad. Proporciona una limpieza eficaz, rápida y sin esfuerzo. Ahorra tiempo y un 80% de agua.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220
Frecuencia (Hz) 50
Presión (PSI) 2100
Caudal (l/h) 420
Potencia de conexión (W) 1900
Cable de conexión (m) 5
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 13,3
Peso con embalaje incluido (kg) 17
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 323 x 409 x 825

Scope of supply

  • Vario Power Jet
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 6 m
  • Adaptador para mangeras de riego A3/4"
Campos de aplicación
  • Fachada
  • Para limpiar motocicletas y motonetas.
  • Garaje
