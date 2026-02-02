Hidrolavadora K 5
Limpiadora de alta presión ideal para la limpieza a fondo. Dispone de asa y ruedas para facilitar su transporte y porta accesorios para facilitar su organización. Más versatilidad para cada tipo de limpieza, con dos tipos de lanzas.
Limpiadora de alta presión ideal para la limpieza más intensiva. Dispone de asa y ruedas para facilitar el transporte, y de un portaaccesorios para facilitar la organización. Más versatilidad para cada tipo de limpieza, con dos tipos de lanzas. Perfecta para la limpieza de garajes, patios, coches, bicicletas, motos, zonas de piscina, jardines y suciedad incrustada. Dispone de motor de inducción y cabezal de aluminio para una mayor durabilidad. Proporciona una limpieza eficaz, rápida y sin esfuerzo. Ahorra tiempo y un 80% de agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (PSI)
|2100
|Caudal (l/h)
|420
|Potencia de conexión (W)
|1900
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|13,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|17
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|323 x 409 x 825
Scope of supply
- Vario Power Jet
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador para mangeras de riego A3/4"
Campos de aplicación
- Fachada
- Para limpiar motocicletas y motonetas.
- Garaje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.