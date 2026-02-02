Hidrolavadora K4
Limpiadora de alta presión ideal para la limpieza diaria frecuente. Dispone de un asa y ruedas que facilitan su transporte, y un portaaccesorios que facilita su organización. Ideal para la limpieza de garajes, patios traseros, coches, bicicletas, motos, piscinas y zonas ajardinadas. Dispone de motor de inducción y cabezal de aluminio para una mayor durabilidad. Proporciona una limpieza eficaz, rápida y sin esfuerzo. Ahorra tiempo y un 80% de agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220
|Frecuencia (Hz)
|50
|Presión (PSI)
|1885
|Caudal (l/h)
|360
|Temperatura de entrada (°C)
|40
|Potencia de conexión (W)
|1700
|Cable de conexión (m)
|5
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|12,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|17,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|323 x 409 x 825
Scope of supply
- Vario Power Jet
- Lanza pulverizadora de un chorro
- Boquilla turbo
- Manguera de alta presión: 6 m
- Adaptador para mangeras de riego A3/4"
Equipamiento
- Filtro de agua integrado
