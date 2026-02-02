Hidrolavadora K4

Limpiadora de alta presión ideal para la limpieza diaria frecuente. Dispone de un asa y ruedas que facilitan su transporte, y de un portaaccesorios que facilita su organización.

Limpiadora de alta presión ideal para la limpieza diaria frecuente. Dispone de un asa y ruedas que facilitan su transporte, y un portaaccesorios que facilita su organización. Ideal para la limpieza de garajes, patios traseros, coches, bicicletas, motos, piscinas y zonas ajardinadas. Dispone de motor de inducción y cabezal de aluminio para una mayor durabilidad. Proporciona una limpieza eficaz, rápida y sin esfuerzo. Ahorra tiempo y un 80% de agua.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220
Frecuencia (Hz) 50
Presión (PSI) 1885
Caudal (l/h) 360
Temperatura de entrada (°C) 40
Potencia de conexión (W) 1700
Cable de conexión (m) 5
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 12,7
Peso con embalaje incluido (kg) 17,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 323 x 409 x 825

Scope of supply

  • Vario Power Jet
  • Lanza pulverizadora de un chorro
  • Boquilla turbo
  • Manguera de alta presión: 6 m
  • Adaptador para mangeras de riego A3/4"

Equipamiento

  • Filtro de agua integrado
Hidrolavadora K4
Hidrolavadora K4
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com