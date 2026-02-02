Aspiradora en seco y húmedo NT 15/1 *AR
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Número de fases de corriente (Ph)
|1
|Tensión (V)
|220 / 230
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Caudal de aire (l/s)
|25
|Aspiradora (mbar)
|150
|Capacidad del depósito (l)
|15
|Material del recipiente
|Plástico
|Potencia absorbida (W)
|1400
|Longitud del cable (m)
|3,5
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|91
|Ancho útil (mm)
|310
|Color
|plata
|Peso sin accesorios (kg)
|4,8
|Peso con embalaje incluido (kg)
|6,6
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|373 x 342 x 468
Scope of supply
- Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
- Material de los tubos de aspiración: Plástico
- Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
- Material de la bolsa filtrante: Filtro
Equipamiento
- Asa: normal
Campos de aplicación
- Automoción
- Oficinas
- Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.
Accesorios
