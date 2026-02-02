La compacta aspiradora en seco y en húmedo NT 15/1, de gran potencia, está equipada para una limpieza profunda, lo que permite aspirar grandes cantidades de polvo con una potencia de aspiración constantemente alta. Por supuesto, se puede utilizar también como aspiradora en húmedo. La aspiradora está completamente equipada con accesorios, por lo que se puede utilizar de inmediato.