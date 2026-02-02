Aspiradora en seco y húmedo NT 20/1 Me Classic

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220 / 230
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s) 31
Aspiradora (mbar) 167
Capacidad del depósito (l) 20
Material del recipiente De metal
Potencia absorbida (W) 1400
Longitud del cable (m) 3,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 91
Ancho útil (mm) 310
Color plata
Peso sin accesorios (kg) 5,2
Peso con embalaje incluido (kg) 7,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 368 x 339 x 523

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2 m
  • Material de la manguera de aspiración: Plástico
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Material de los tubos de aspiración: Plástico
  • Cantidad de bolsas filtrantes: 1 Unidad(es)
  • Material de la bolsa filtrante: Filtro

Equipamiento

  • Asa: normal
Campos de aplicación
  • Automoción
  • Oficinas
  • Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.
  • Areas logísticas
  • Depósitos
Accesorios
