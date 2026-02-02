Aspiradora en seco y húmedo NT 70/2 Me Classic

La NT 70/2 Me Classic es una aspiradora en seco y húmedo resistente, potente y de manejo confortable con dos motores y un depósito de 70 l para suciedad gruesa, polvo y líquidos.

Con su depósito de 70 l, la aspiradora en seco y húmedo con dos motores NT 70/2 Me Classic aloja grandes cantidades de suciedad gruesa y húmeda. Gracias a la gran potencia de aspiración y al potente filtro de cartucho, cualquier tipo de polvo, líquidos o suciedad gruesa no representan ningún problema. Además, la resistente aspiradora está provista de una manguera de desagüe, un asa de empuje y el chasis estable con rodillos de dirección de metal que proporcionan propiedades de movilidad excelentes.

Características y ventajas
Robusto y transportable con comodidad
  • La máxima movilidad en todos los contextos gracias al chasis extremadamente estable, las grandes ruedas y los rodillos metálicos de dirección.
Excelente poder de succión
  • Dos potentes turbinas garantizan una excelente potencia de aspiración.
Servicio confortable
  • Sensacionalmente veloz: el concepto Easy Service permita la remoción de la turbina en sólo 44 segundos.
  • El rápido cambio de turbina no sólo reduce el tiempo de reparación, sino también su costo.
Aspiración sin bolsa de filtro
  • Los equipos NT Classic con dos motores están equipados con el acreditado filtro de cartucho de Kärcher.
  • El filtro de cartucho permite filtrar sin necesidad de una bolsa
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Número de fases de corriente (Ph) 1
Tensión (V) 220
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Caudal de aire (l/s) 2 x 53
Aspiradora (mbar/kPa) 225 / 22,5
Capacidad del depósito (l) 70
Material del recipiente De acero inoxidable
Potencia absorbida (W) máx. 2200
Ancho nominal estándar ( ) DN 40
Longitud del cable (m) 7,5
Nivel de presión acústica (dB/A) 76
Color plata
Peso sin accesorios (kg) 18,5
Peso con embalaje incluido (kg) 25
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 580 x 510 x 850

Scope of supply

  • Longitud de la manguera de aspiración: 2.5 m
  • Tipo de manguera de aspiración: con curva
  • Cantidad de tubos de aspiración: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de aspiración: 550 mm
  • Material de los tubos de aspiración: Acero, cromado
  • Ancho de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca: 360 mm
  • Boquilla de ranuras
  • Filtros de cartucho: Papel
  • Manguera de desagüe
  • Depósito de acero inoxidable
  • Asa de empuje
Campos de aplicación
  • Para el alojamiento de líquidos, suciedad gruesa y polvo de todas las superficies resistentes, así como para la limpieza interior de vehículos.
Accesorios
