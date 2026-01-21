Barredora-aspiradora KM 100/100 R P

Características y ventajas
Barredora-aspiradora KM 100/100 R P: Protección contra impactos
Protección contra impactos
Para proteger la barredora mecánica y el entorno que debe limpiarse.
Barredora-aspiradora KM 100/100 R P: Gran superficie de filtrado con limpieza automática
Gran superficie de filtrado con limpieza automática
El filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados. La limpieza del filtro puede activarse también manualmente. Cambio del filtro sin herramientas.
Barredora-aspiradora KM 100/100 R P: Fácil mantenimiento
Fácil mantenimiento
Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico para un mantenimiento flexible en cualquier sitio.
Concepto de funcionamiento EASY-Operation
  • Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
  • Símbolos unitarios para todas las barredoras mecánicas de Kärcher.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rendimiento de Propulsión (kW) 6,7
Tipo de accionamiento Gasolina
Máx. rendimiento de superficie (m²/h) 8000
Máxima performance con 2 cepillos laterales (m²/h) 10400
Ancho útil (mm) 700
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) 1000
Ancho de barrido con 2 cep. laterales (mm) 1300
Capacidad del depósito (l) 100
Capacidad de trepada de pendientes (%) 18
Velocidad de barrido (km/h) 8
Superficie de filtrado (m²) 6
Peso (con accesorios) (kg) 340
Peso, lista para operar (kg) 300
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Scope of supply

  • Filtro redondo de poiléster
  • Ruedas neumáticas

Equipamiento

  • Sistema de limpieza de filtro
  • Limpieza de filtro automática
  • Cepillo cilíndrico principal pendular
  • Regulación del caudal de aspiración
  • Trampilla para la suciedad gruesa
  • Principio de proyección de la suciedad por encima del cepillo
  • Accionamiento hacia delante
  • Accionamiento hacia atrás
  • Aspiración
  • Aplicación en el exterior
  • Contador de las horas de funcionamiento
  • Función de barrido, desconectable
Barredora-aspiradora KM 100/100 R P
Barredora-aspiradora KM 100/100 R P
Videos
Campos de aplicación
  • Para limpieza rápida de mantenimiento en estacionamientos
Accesorios
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com