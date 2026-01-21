Barredora-aspiradora KM 100/100 R P
Características y ventajas
Protección contra impactosPara proteger la barredora mecánica y el entorno que debe limpiarse.
Gran superficie de filtrado con limpieza automáticaEl filtro se limpia automáticamente después de cada parada de la máquina: para barrer siempre con poco polvo y disponer de intervalos de trabajo prolongados. La limpieza del filtro puede activarse también manualmente. Cambio del filtro sin herramientas.
Fácil mantenimientoCambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico para un mantenimiento flexible en cualquier sitio.
Concepto de funcionamiento EASY-Operation
- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos unitarios para todas las barredoras mecánicas de Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rendimiento de Propulsión (kW)
|6,7
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Máx. rendimiento de superficie (m²/h)
|8000
|Máxima performance con 2 cepillos laterales (m²/h)
|10400
|Ancho útil (mm)
|700
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1000
|Ancho de barrido con 2 cep. laterales (mm)
|1300
|Capacidad del depósito (l)
|100
|Capacidad de trepada de pendientes (%)
|18
|Velocidad de barrido (km/h)
|8
|Superficie de filtrado (m²)
|6
|Peso (con accesorios) (kg)
|340
|Peso, lista para operar (kg)
|300
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Scope of supply
- Filtro redondo de poiléster
- Ruedas neumáticas
Equipamiento
- Sistema de limpieza de filtro
- Limpieza de filtro automática
- Cepillo cilíndrico principal pendular
- Regulación del caudal de aspiración
- Trampilla para la suciedad gruesa
- Principio de proyección de la suciedad por encima del cepillo
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Aspiración
- Aplicación en el exterior
- Contador de las horas de funcionamiento
- Función de barrido, desconectable
Videos
Campos de aplicación
- Para limpieza rápida de mantenimiento en estacionamientos
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.