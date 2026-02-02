Barredora-aspiradora KM 85/50 R Bp
Con la KM 85/50 R entrará en el mundo de las barredoras-aspiradoras con operador a bordo. El equipo es extremadamente maniobrable, compacto, fácil de manejar, y asombra por su alto rendimiento de superficie.
Las zonas estrechas o bloqueadas son el dominio de nuestra barredora-aspiradora con operador a bordo y propulsada por batería KM 85/50 R. Su construcción compacta y su gran maniobrabilidad permiten trabajos de limpieza en cualquier situación donde haya un espacio reducido, pasillos estrechos o muchas esquinas. Este modelo básico también convence en el exterior con un elevado rendimiento de superficie, gracias a su versatilidad y eficiencia. El manejo y el mantenimiento del equipo son muy sencillos. Por ejemplo, el filtro grande de polvo, que permite el trabajo sin levantar polvo, se puede limpiar cómodamente desde el puesto del operador. Además, tanto el acceso a los componentes a través de una cubierta del equipo de apertura amplia, como el cambio del cepillo cilíndrico principal de barrido con alojamiento oscilante, son posibles sin herramientas. El momento adecuado para el cambio se conoce gracias al indicador de desgaste, bien visible desde fuera. No es necesario renivelar el sistema de barrido: los suelos irregulares se barren siempre perfectamente sin dejar restos. El cepillo lateral ajustable evita eficazmente los daños, y su velocidad de giro puede modificarse en caso necesario. El sistema Home-Base integrado permite además llevar otros utensilios de limpieza.
Características y ventajas
Concepto de depósito inteligente2 tanques para remoción simple y vaciado seguro de desechos Los depósitos de suciedad sin bordes ofrecen un vaciado libre de residuos. Los rodillos del depósito de suciedad facilitan la manipulación durante el vaciado.
Potente sistema de filtrosFiltro plegado plano de poliéster. Limpieza eficaz gracias al sistema de rascado doble. Cómodo desde el puesto del usuario. Acceso al filtro sin herramientas a través de la amplia apertura de la cubierta del equipo.
Ergonomía para mayor confortDisposición clara y ergonómica de los elementos de control. Ajuste del asiento del conductor sin necesidad de herramientas Volante con altura regulable.
Sistema Home-Base integrado y superficies de trabajo
- Conexión práctica para llevar otros utensillos de limpieza
- Para el transporte sencillo de recogedores de suciedad gruesa, escobas, trapos o un depósito adicional, por ejemplo.
- Amplia área de depósito en la parte trasera de la máquina
Indicador de desgaste del cepillo cilíndrico principal de barrido
- Se lo puede ver fácil y convenientemente desde afuera
- Determinación precisa del tiempo de reemplazo
Cepillo lateral retractable
- Proteje al cepillo lateral del daño
- Diseño robusto y confiable
- Reduce costos de servicio y mantenimiento
Diseño compacto para máxima maniobrabilidad
- Excelente nivel de maniobra
- Ideal para áreas congestionadas
- Posible conducir a través de las aberturas normales de la puerta (90 cm)
Regulación de velocidad para el cepillo lateral
- Para la adaptación de la velocidad de giro del cepillo lateral a todos los tipos y las cantidades de suciedad.
- Reduce dispersión del polvo
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
- No es necesario ajustar por desgaste
- Excepcional recogida de suciedad incluso en terrenos irregulares.
Concepto simple de operación
- El cepillo cilíndrico de barrido y el cepillo lateral se activan y desactivan cómodamente con pedal.
- Selector para el ajuste cómodo de la marcha adelante y atrás.
- Regulación de la potencia de aspiración para el barrido de superficies mojadas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rendimiento de Propulsión (V/W)
|24 / 1000
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Máx. rendimiento de superficie (m²/h)
|5100
|Máxima performance con 2 cepillos laterales (m²/h)
|6510
|Ancho útil (mm)
|615
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|850
|Ancho de barrido con 2 cep. laterales (mm)
|1085
|Tensión de la batería (V)
|24
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Capacidad del depósito (l)
|50
|Capacidad de trepada de pendientes (%)
|12
|Velocidad de barrido (km/h)
|6
|Superficie de filtrado (m²)
|2,3
|Capacidad de carga (kg)
|máx. 90
|Peso (con accesorios) (kg)
|177,5
|Peso, lista para operar (kg)
|230
|Peso con embalaje incluido (kg)
|179,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1171 x 870 x 1136
Scope of supply
- Ruedas neumáticas
Equipamiento
- Sistema de limpieza de filtro
- Limpieza del filtro mecánica
- Cepillo cilíndrico principal pendular
- Regulación del caudal de aspiración
- Trampilla para la suciedad gruesa
- Principio de proyección de la suciedad por encima del cepillo
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Aspiración
- Aplicación en el exterior
- Aplicación en áreas interiores
- Velocidad de los cepillos laterales ajustable
- Indicador de carga de batería
- Contador de las horas de funcionamiento
- Depósito de recogida de la suciedad móvil
- Función de barrido, desconectable
- Cepillo de lavado giratorio
- Regulación automática por descaste del cepillo principal
- Display Multi-funcional
- Opción de ajuste Home Base
Campos de aplicación
- Ideal para limpieza de depósitos
- Para limpieza rápida de mantenimiento en estacionamientos
- También para locaciones como patios de colegios, estaciones de servicio, talleres o concesionarios.
