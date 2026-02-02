Las zonas estrechas o bloqueadas son el dominio de nuestra barredora-aspiradora con operador a bordo y propulsada por batería KM 85/50 R. Su construcción compacta y su gran maniobrabilidad permiten trabajos de limpieza en cualquier situación donde haya un espacio reducido, pasillos estrechos o muchas esquinas. Este modelo básico también convence en el exterior con un elevado rendimiento de superficie, gracias a su versatilidad y eficiencia. El manejo y el mantenimiento del equipo son muy sencillos. Por ejemplo, el filtro grande de polvo, que permite el trabajo sin levantar polvo, se puede limpiar cómodamente desde el puesto del operador. Además, tanto el acceso a los componentes a través de una cubierta del equipo de apertura amplia, como el cambio del cepillo cilíndrico principal de barrido con alojamiento oscilante, son posibles sin herramientas. El momento adecuado para el cambio se conoce gracias al indicador de desgaste, bien visible desde fuera. No es necesario renivelar el sistema de barrido: los suelos irregulares se barren siempre perfectamente sin dejar restos. El cepillo lateral ajustable evita eficazmente los daños, y su velocidad de giro puede modificarse en caso necesario. El sistema Home-Base integrado permite además llevar otros utensilios de limpieza.