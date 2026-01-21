Barredora-aspiradora KM 75/40 W P

"Barrido hecho fácil". La barredora KM 75/40 W P con conductor a pie con un potente motor Honda a gasolina, ideal para una minuciosa limpieza al aire libre de 600 m². Fácil de usar gracias al concepto de la operación EASY y contenedor de residuos móvil con sistema de tranvía. Tamaño compacto y transmisión de tracción para facilitar las maniobras.

La barredora KM 75/40 W P con motor a gasolina, con conductor a pie, con tracción para la eficaz recogida de polvo. Más detalles técnicos: Propulsión: Motor honda a 3.3 kW, velocidad de barrido variable: 0-4.5 km/h, Sistema de proyección de la suciedad por encima del cepillo, cepillo lateral sin la necesidad de herramientas, cepillo lateral de elevación/descenso, cepillo redondo principal ajustable sin la necesidad de herramientas de sistema de filtrado, filtro plano, plisado de poliéster (área de filtrado: 1.8 m2), filtro mecánico de limpieza, reemplazo de filtro sin las herramientas de capacidad del depósito, capacidad: 40L, contenedor con contenedor con rodillos con una cavidad de agarre y una operación de carro, Operación EASY, manija de empuje de altura ajustable, manejo de tracción y trampilla para la suciedad gruesa controlada en el mango de empuje, conveniente cepillo lateral de elevación/descenso.

Características y ventajas
Recipiente de barreduras con empuñadura de carrito
  • Cómoda extracción y fácil vaciado del recipiente mediante empuñaduras empotradas.
  • Rápida eliminación de residuos.
Potente sistema de filtros con limpieza mecánica del filtro
  • 1,8 m² de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados.
  • Larga durabilidad gracias al material de poliéster.
  • Limpieza mecánica del filtro con empuñadura ergonómica.
Fácil mantenimiento
  • Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico para un mantenimiento flexible en cualquier sitio.
Concepto de funcionamiento EASY-Operation
  • Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
  • Símbolos unitarios para todas las barredoras mecánicas de Kärcher.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Gasolina
Fabricante del motor Honda
Rendimiento de Propulsión (W) 3300
Máx. rendimiento de superficie (m²/h) 3375
Ancho útil (mm) 550
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) 750
Capacidad del depósito (l) 40
Capacidad de trepada de pendientes (%) 15
Velocidad de barrido (km/h) 4,5
Superficie de filtrado (m²) 1,8
Peso (con accesorios) (kg) 84
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1430 x 750 x 1190

Scope of supply

  • Filtro plegado plano: de poliéster

Equipamiento

  • Sistema de limpieza de filtro
  • Accionamiento hacia delante
  • Cepillo cilíndrico ajustable
  • Depósito de recogida de la suciedad móvil
  • Trampilla para la suciedad gruesa
  • Asa de empuje abatible
  • Principio de proyección de la suciedad por encima del cepillo
  • Aspiración
  • Regulación del caudal de aspiración
  • Cepillo de lavado acoplable
Barredora-aspiradora KM 75/40 W P
