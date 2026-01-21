Barredora-aspiradora KM 75/40 W P
"Barrido hecho fácil". La barredora KM 75/40 W P con conductor a pie con un potente motor Honda a gasolina, ideal para una minuciosa limpieza al aire libre de 600 m². Fácil de usar gracias al concepto de la operación EASY y contenedor de residuos móvil con sistema de tranvía. Tamaño compacto y transmisión de tracción para facilitar las maniobras.
La barredora KM 75/40 W P con motor a gasolina, con conductor a pie, con tracción para la eficaz recogida de polvo. Más detalles técnicos: Propulsión: Motor honda a 3.3 kW, velocidad de barrido variable: 0-4.5 km/h, Sistema de proyección de la suciedad por encima del cepillo, cepillo lateral sin la necesidad de herramientas, cepillo lateral de elevación/descenso, cepillo redondo principal ajustable sin la necesidad de herramientas de sistema de filtrado, filtro plano, plisado de poliéster (área de filtrado: 1.8 m2), filtro mecánico de limpieza, reemplazo de filtro sin las herramientas de capacidad del depósito, capacidad: 40L, contenedor con contenedor con rodillos con una cavidad de agarre y una operación de carro, Operación EASY, manija de empuje de altura ajustable, manejo de tracción y trampilla para la suciedad gruesa controlada en el mango de empuje, conveniente cepillo lateral de elevación/descenso.
Características y ventajas
Recipiente de barreduras con empuñadura de carrito
- Cómoda extracción y fácil vaciado del recipiente mediante empuñaduras empotradas.
- Rápida eliminación de residuos.
Potente sistema de filtros con limpieza mecánica del filtro
- 1,8 m² de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados.
- Larga durabilidad gracias al material de poliéster.
- Limpieza mecánica del filtro con empuñadura ergonómica.
Fácil mantenimiento
- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico para un mantenimiento flexible en cualquier sitio.
Concepto de funcionamiento EASY-Operation
- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos unitarios para todas las barredoras mecánicas de Kärcher.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Gasolina
|Fabricante del motor
|Honda
|Rendimiento de Propulsión (W)
|3300
|Máx. rendimiento de superficie (m²/h)
|3375
|Ancho útil (mm)
|550
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|750
|Capacidad del depósito (l)
|40
|Capacidad de trepada de pendientes (%)
|15
|Velocidad de barrido (km/h)
|4,5
|Superficie de filtrado (m²)
|1,8
|Peso (con accesorios) (kg)
|84
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1430 x 750 x 1190
- Filtro plegado plano: de poliéster
Equipamiento
- Sistema de limpieza de filtro
- Accionamiento hacia delante
- Cepillo cilíndrico ajustable
- Depósito de recogida de la suciedad móvil
- Trampilla para la suciedad gruesa
- Asa de empuje abatible
- Principio de proyección de la suciedad por encima del cepillo
- Aspiración
- Regulación del caudal de aspiración
- Cepillo de lavado acoplable
