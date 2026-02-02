Barredora-aspiradora KM 85/50 W Bp

Características y ventajas
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
  • Excepcional recogida de suciedad incluso en terrenos irregulares.
Potente sistema de filtros
Diseño compacto para máxima maniobrabilidad
  • Excelente nivel de maniobra
  • Posible conducir a través de las aberturas normales de la puerta (90 cm)
Sistema Home-Base integrado y superficies de trabajo
Concepto simple de operación
  • Regulación de la potencia de aspiración para el barrido de superficies mojadas.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Eléctrica
Propulsión motor de corriente continua
Rendimiento de Propulsión (V/W) 24 / 912
Máx. rendimiento de superficie (m²/h) 3825
Ancho útil (mm) 615
Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm) 850
Ancho de barrido con 2 cep. laterales (mm) 1085
Capacidad del depósito (l) 50
Capacidad de trepada de pendientes (%) 15
Velocidad de barrido (km/h) 4,5
Superficie de filtrado (m²) 2,3
battery compartment size (mm) 362 / 348 / 290
Capacidad de las baterías (h) máx. 2,5
Peso (con accesorios) (kg) 138,4
Peso, lista para operar (kg) 226
Peso con embalaje incluido (kg) 149
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1550 x 1100 x 1066

Scope of supply

  • Filtro plegado plano: de poliéster

Equipamiento

  • Sistema de limpieza de filtro
  • Accionamiento hacia delante
  • Accionamiento hacia atrás
  • Cepillo cilíndrico principal pendular
  • Depósito de recogida de la suciedad móvil
  • Trampilla para la suciedad gruesa
  • Principio de proyección de la suciedad por encima del cepillo
  • Aspiración
  • Motor de tracción
  • Aplicación en el exterior
  • Aplicación en áreas interiores
  • Indicador de carga de batería
  • Contador de las horas de funcionamiento
  • Regulación del caudal de aspiración
  • Cepillo de lavado acoplable
