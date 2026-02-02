Barredora-aspiradora KM 85/50 W Bp
Características y ventajas
Cepillo cilíndrico principal de barrido oscilante
- Excepcional recogida de suciedad incluso en terrenos irregulares.
Potente sistema de filtros
Diseño compacto para máxima maniobrabilidad
- Excelente nivel de maniobra
- Posible conducir a través de las aberturas normales de la puerta (90 cm)
Sistema Home-Base integrado y superficies de trabajo
Concepto simple de operación
- Regulación de la potencia de aspiración para el barrido de superficies mojadas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Eléctrica
|Propulsión
|motor de corriente continua
|Rendimiento de Propulsión (V/W)
|24 / 912
|Máx. rendimiento de superficie (m²/h)
|3825
|Ancho útil (mm)
|615
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|850
|Ancho de barrido con 2 cep. laterales (mm)
|1085
|Capacidad del depósito (l)
|50
|Capacidad de trepada de pendientes (%)
|15
|Velocidad de barrido (km/h)
|4,5
|Superficie de filtrado (m²)
|2,3
|battery compartment size (mm)
|362 / 348 / 290
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Peso (con accesorios) (kg)
|138,4
|Peso, lista para operar (kg)
|226
|Peso con embalaje incluido (kg)
|149
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Scope of supply
- Filtro plegado plano: de poliéster
Equipamiento
- Sistema de limpieza de filtro
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Cepillo cilíndrico principal pendular
- Depósito de recogida de la suciedad móvil
- Trampilla para la suciedad gruesa
- Principio de proyección de la suciedad por encima del cepillo
- Aspiración
- Motor de tracción
- Aplicación en el exterior
- Aplicación en áreas interiores
- Indicador de carga de batería
- Contador de las horas de funcionamiento
- Regulación del caudal de aspiración
- Cepillo de lavado acoplable
