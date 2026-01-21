Barredora-aspiradora KM 120/250 R D Classic
La KM 120/250 R D Classic es el equipo básico de la gama de barredoras industriales. Robusta, de bajo consumo, potente y equipada con un motor de tracción diésel totalmente hidráulico.
Para nuestra potente barredora industrial KM 120/250 R D Classic no hay terreno difícil que se le resista. La construcción robusta, el gran depósito para la suciedad y el resistente filtro de bolsa con motor vibratorio la convierten en la opción ideal para aplicaciones duras en entornos con mucho polvo, como p. ej. obras, industria procesadora de metales o fundiciones. El equipo, de propulsión por diésel con transmisión trasera totalmente hidráulica y sistema de barrido, se ha concebido preferiblemente para exteriores y convence además por su facilidad de manejo, mantenimiento y servicio. Gracias al sistema Flexible Footprint integrado, los cepillos se adaptan perfectamente al suelo y, junto con el principio de recogedor, consiguen excelentes resultados de limpieza tanto con suciedad fina como basta. Sin olvidar el posterior vaciado en alto hidráulico, que garantiza un vaciado muy cómodo de la suciedad eliminada.
Características y ventajas
Amplio filtro de bolsa con motor de vibración
Principio de la pala y el cepillo
Vaciado en alto hidráulico
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Fabricante del motor
|Yanmar
|Rendimiento de Propulsión (kW)
|15,8
|Máx. rendimiento de superficie (m²/h)
|10800
|Ancho útil (mm)
|900
|Ancho útil con 1 cepillo lateral (mm)
|1200
|Ancho de barrido con 2 cep. laterales (mm)
|1500
|Capacidad del depósito (l)
|250
|Capacidad de trepada de pendientes (%)
|18
|Velocidad de barrido (km/h)
|9
|Superficie de filtrado (m²)
|6
|Peso (con accesorios) (kg)
|883
|Peso, lista para operar (kg)
|800
|Peso con embalaje incluido (kg)
|883
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Scope of supply
- filtro de bolsa
- Ruedas, de goma maciza
Equipamiento
- Sistema de limpieza de filtro
- Cepillo cilíndrico ajustable
- Cepillo cilíndrico principal pendular
- Servodirección
- Regulación del caudal de aspiración
- Principio de la pala y el cepillo
- Accionamiento hacia delante
- Accionamiento hacia atrás
- Aspiración
- Vaciado hidráulico de depósito
- Aplicación en el exterior
- Contador de las horas de funcionamiento
- Función de barrido, desconectable
- Cepillo de lavado giratorio
Videos
Accesorios
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.