La barredora de uso industrial de larga vida útil KM 150/500 R Classic está diseñada para usos exigentes en la industria de materiales para la construcción, metalúrgica y de la fundición, así como en otros sectores con un alto grado de suciedad. La barredora con conductor sentado es fiable y se maneja fácil y cómodamente mediante una palanca. El vaciado del depósito para la suciedad se realiza por vaciado en alto hidráulico. El enorme volumen útil del depósito para la suciedad es de 500 l y permite largos intervalos de trabajo. Gracias al robusto chasis de acero con múltiples agentes anticorrosivos, el equipo está perfectamente preparado para aplicaciones bajo las condiciones más exigentes. La tracción hidráulica en las ruedas traseras proporciona una buena maniobrabilidad y un fácil manejo incluso en espacios reducidos. Otra característica es el sistema Flexible Footprint, que garantizaresultados de barrido óptimos en diferentes superficies, y todo ello con un desgaste mínimo del cepillo. En caso de reparación o mantenimiento, es fácil de acceder a los componentes técnicos. Los neumáticos de goma maciza de serie evitan tener que hacer pausas obligatorias por tener un pinchazo y permiten circular sobre todas las superficies.