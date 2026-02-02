Equipo adecuado para la limpieza de mantenimiento de la mayoría de los pisos internos, revestimientos de resina, granito, pisos de piedra, tarimas de goma, entre muchos otros tipos de pisos, no apto para la limpieza de alfombras. A pesar de su capacidad de 50 litros, el diseño con el concepto “tank in tank” trae una lavadora de pequeñas dimensiones y alta maniobrabilidad, siendo más ágil y aumentando la productividad. El cabezal de disco está indicado para la limpieza de diferentes suelos, incluidos aquellos con superficies tratadas, ya que tiene una mayor superficie y menor presión de contacto. Equipo apto para la limpieza de áreas de hasta 5.000 m² (limpieza de mantenimiento) como supermercados, almacenes, stocks, aeropuertos, museos, colegios, hospitales, centros comerciales, etc. Al tratarse de una operación mecanizada, el resultado de la limpieza se mantiene uniforme, reproduciendo siempre la misma calidad de limpieza.