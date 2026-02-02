Fregadora-aspiradora BD 50/50 C 220V

Fregadora de piso BD 50/50 C con accionamiento eléctrico, equipo de tamaño medio ideal para la limpieza de mantenimiento en suelos lisos y planos, siendo indicado para superficies de hasta 5.000 m².

Equipo adecuado para la limpieza de mantenimiento de la mayoría de los pisos internos, revestimientos de resina, granito, pisos de piedra, tarimas de goma, entre muchos otros tipos de pisos, no apto para la limpieza de alfombras. A pesar de su capacidad de 50 litros, el diseño con el concepto “tank in tank” trae una lavadora de pequeñas dimensiones y alta maniobrabilidad, siendo más ágil y aumentando la productividad. El cabezal de disco está indicado para la limpieza de diferentes suelos, incluidos aquellos con superficies tratadas, ya que tiene una mayor superficie y menor presión de contacto. Equipo apto para la limpieza de áreas de hasta 5.000 m² (limpieza de mantenimiento) como supermercados, almacenes, stocks, aeropuertos, museos, colegios, hospitales, centros comerciales, etc. Al tratarse de una operación mecanizada, el resultado de la limpieza se mantiene uniforme, reproduciendo siempre la misma calidad de limpieza.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Alimentación de red
Ancho útil de los cepillos (mm) 510
Depósito de agua limpia/sucia (l) 50 / 50
Tensión (V) 220
Frecuencia (Hz) 50

Scope of supply

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
  • tobera, forma de V

Equipamiento

  • Modo de construcción de depósito dentro del depósito
Accesorios
Detergentes
Find parts

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com