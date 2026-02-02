Fregadora-aspiradora BD 50/50 C

Fregadora de Piso BD 50/50 C con batería, equipo de tamaño medio ideal para la limpieza de mantenimiento en suelos lisos y planos, siendo adecuado para superficies de hasta 5.000 m².

Equipo indicado para la limpieza de mantenimiento de la mayoría de los suelos de interior (tipo pvc, vinílicos, revestimientos de resina, granito, suelos de piedra, tarimas de goma, entre muchos otros tipos de suelos), no apto para la limpieza de moquetas. A pesar de su capacidad de 50 litros, el diseño con el concepto “tank in tank” trae una lavadora de pequeñas dimensiones y alta maniobrabilidad, siendo más ágil y aumentando la productividad. El cabezal de disco está indicado para la limpieza de diferentes suelos, incluidos aquellos con superficies tratadas, ya que tiene una mayor superficie y menor presión de contacto. Equipo apto para la limpieza de áreas de hasta 5.000_m² (limpieza de mantenimiento) como supermercados, almacenes, stocks, aeropuertos, museos, colegios, hospitales, centros comerciales, etc. Rendimiento equivalente a 06 personas en la operación. Al tratarse de una operación mecanizada, el resultado de la limpieza se mantiene uniforme, reproduciendo siempre la misma calidad de limpieza.

Características y ventajas
Elementos de control sencillos
  • Reducidos periodos de instrucción incluso para personal no formado.
  • Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
  • Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos codificados.
Diseño compacto
  • Buena maniobrabilidad y manejo incluso en espacios reducidos.
  • Permite una visión óptima de la superficie que se va a limpiar.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento BateríaBatería
Ancho útil de los cepillos (mm) 510
Ancho útil al aspirar (mm) 900
Depósito de agua limpia/sucia (l) 50 / 50
Rendimiento de superficie teórico (m²/h) 2040
Rendimiento de superficie efectivo (m²/h) 1020
Tipo de baterías húmeda
BateríaBatería (V/Ah) 12 / 130
Capacidad de las baterías (h) máx. 3
Velocidad de rotación de cepillos (rpm) 180
Presión de apriete de cepillos (g/cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Consumo de agua (l/min) 2,3
Nivel de presión acústica (dB/A) 66
Potencia absorbida (W) máx. 1100
Peso sin accesorios (kg) 52
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1170 x 570 x 1025

  • Cepillo circular: 1 Unidad(es)
Fregadora-aspiradora BD 50/50 C
