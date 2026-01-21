Fregadora-aspiradora BR 30/4 C
Características y ventajas
Cepillos cilíndricos con una elevada velocidad de giro
- Para una presión de contacto 10 veces mayor que en la limpieza manual.
- El cepillo cilíndrico permite asimismo limpiar superficies laminadas o juntas.
- El cilindro proporciona un empuje automático para que no sea necesario empujar el aparato.
Secado inmediato
- Los labios de aspiración blandos recogen el agua y secan el suelo trabajando tanto hacia adelante como hacia atrás.
- El suelo queda seco y se puede caminar sobre él inmediatamente.
- Para la limpieza intensiva, la aspiración puede desconectarse mediante el pedal.
Sistema de aspiración conmutable
- Es posible conmutar entre dos modos de aspiración a través de un mando para accionar con el pie.
- Para una limpieza a fondo, se puede limpiar primero con detergente y aspirarlo a continuación.
Depósitos extraíbles
- Su manejable depósito de agua limpia puede extraerse por separado y llenarse incluso en lavabos pequeños.
- El depósito de agua sucia puede extraerse por separado y vaciarse, por ejemplo, en el lavabo.
- Los depósitos se pueden extraer juntos o por separado Incluyen un asa para transportarlos fácilmente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|300
|Ancho útil al aspirar (mm)
|300
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|4 / 4
|Rendimiento de superficie teórico (m²/h)
|200
|Rendimiento de superficie efectivo (m²/h)
|130
|Velocidad de rotación de cepillos (rpm)
|1450
|Presión de apriete de cepillos (g/cm²)
|100
|Consumo de agua (l/min)
|0,3
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|máx. 72
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Potencia absorbida (W)
|820
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|507 x 343 x 1145
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 1 Unidad(es)
- Ruedas de desplazamiento
- Boquilla de ángulo variable 0º-90º: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados.
- Alimentación de red
