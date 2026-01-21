Fregadora-aspiradora BR 30/4 C

Características y ventajas
Cepillos cilíndricos con una elevada velocidad de giro
  • Para una presión de contacto 10 veces mayor que en la limpieza manual.
  • El cepillo cilíndrico permite asimismo limpiar superficies laminadas o juntas.
  • El cilindro proporciona un empuje automático para que no sea necesario empujar el aparato.
Secado inmediato
  • Los labios de aspiración blandos recogen el agua y secan el suelo trabajando tanto hacia adelante como hacia atrás.
  • El suelo queda seco y se puede caminar sobre él inmediatamente.
  • Para la limpieza intensiva, la aspiración puede desconectarse mediante el pedal.
Sistema de aspiración conmutable
  • Es posible conmutar entre dos modos de aspiración a través de un mando para accionar con el pie.
  • Para una limpieza a fondo, se puede limpiar primero con detergente y aspirarlo a continuación.
Depósitos extraíbles
  • Su manejable depósito de agua limpia puede extraerse por separado y llenarse incluso en lavabos pequeños.
  • El depósito de agua sucia puede extraerse por separado y vaciarse, por ejemplo, en el lavabo.
  • Los depósitos se pueden extraer juntos o por separado Incluyen un asa para transportarlos fácilmente.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Alimentación de red
Ancho útil de los cepillos (mm) 300
Ancho útil al aspirar (mm) 300
Depósito de agua limpia/sucia (l) 4 / 4
Rendimiento de superficie teórico (m²/h) 200
Rendimiento de superficie efectivo (m²/h) 130
Velocidad de rotación de cepillos (rpm) 1450
Presión de apriete de cepillos (g/cm²) 100
Consumo de agua (l/min) 0,3
Nivel de presión acústica (dB/A) máx. 72
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Potencia absorbida (W) 820
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 507 x 343 x 1145

Scope of supply

  • Cepillo cilíndrico: 1 Unidad(es)
  • Ruedas de desplazamiento
  • Boquilla de ángulo variable 0º-90º: 1 Unidad(es)

Equipamiento

  • Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados.
  • Alimentación de red
