Fregadora-aspiradora BR 40/10 C Adv *AR
La BR 40/10 C Adv es una fregadora de suelos rentable. Friega los suelos como una máquina monodisco, recoge el agua como un aspirador en húmedo y abrillanta como una fregadora de suelos de alta velocidad.
Esta fregadora compacta y flexible puede utilizarse para diversas aplicaciones. Permite una limpieza silenciosa en ambas direcciones. Entre sus características especiales se incluyen un asa de empuje abatible y depósitos fácilmente extraíbles que pueden transportarse con un asa ergonómica y llenarse fácilmente en fregaderos bajos. Los cepillos y las rasquetas pueden cambiarse en pocos segundos sin necesidad de herramientas.
Características y ventajas
Potente y rápida
- Dos cepillos cilíndricos con una gran velocidad de giro y elevada presión de contacto.
- Los dos labios de aspiración recogen el agua tanto hacia adelante como hacia atrás.
- El suelo queda seco y se puede caminar sobre él inmediatamente.
Limpieza por debajo de los muebles
- La limpieza por debajo de los muebles no supone ningún problema.
- El asa de empuje puede orientarse en ambos sentidos.
- Con objetos muy bajos, también puede extraerse el depósito.
Mantenimiento sencillo
- Los labios de aspiración y los cepillos se pueden cambiar fácilmente y sin necesidad de herramientas.
- El tubo distribuidor de agua se puede desmontar fácilmente y limpiar según sea necesario.
- Todos los componentes eléctricos son de acceso fácil y rápido.
Asa ergonómica
- Para una mayor comodidad de funcionamiento.
- Con control integrado para el caudal de agua y el cepillo.
- Perfecta para transportar y guardar el equipo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Alimentación de red
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|400
|Ancho útil al aspirar (mm)
|400
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|10 / 10
|Velocidad de rotación de cepillos (rpm)
|1100
|Presión de apriete de cepillos (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Consumo de agua (l/min)
|1
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|máx. 75
|Tensión (V)
|220 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50
|Potencia absorbida (W)
|2300
|Peso sin accesorios (kg)
|35
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|520 x 470 x 1150
