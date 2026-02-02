Fregadora-aspiradora BR 40/10 C Adv *AR

La BR 40/10 C Adv es una fregadora de suelos rentable. Friega los suelos como una máquina monodisco, recoge el agua como un aspirador en húmedo y abrillanta como una fregadora de suelos de alta velocidad.

Esta fregadora compacta y flexible puede utilizarse para diversas aplicaciones. Permite una limpieza silenciosa en ambas direcciones. Entre sus características especiales se incluyen un asa de empuje abatible y depósitos fácilmente extraíbles que pueden transportarse con un asa ergonómica y llenarse fácilmente en fregaderos bajos. Los cepillos y las rasquetas pueden cambiarse en pocos segundos sin necesidad de herramientas.

Características y ventajas
Potente y rápida
  • Dos cepillos cilíndricos con una gran velocidad de giro y elevada presión de contacto.
  • Los dos labios de aspiración recogen el agua tanto hacia adelante como hacia atrás.
  • El suelo queda seco y se puede caminar sobre él inmediatamente.
Limpieza por debajo de los muebles
  • La limpieza por debajo de los muebles no supone ningún problema.
  • El asa de empuje puede orientarse en ambos sentidos.
  • Con objetos muy bajos, también puede extraerse el depósito.
Mantenimiento sencillo
  • Los labios de aspiración y los cepillos se pueden cambiar fácilmente y sin necesidad de herramientas.
  • El tubo distribuidor de agua se puede desmontar fácilmente y limpiar según sea necesario.
  • Todos los componentes eléctricos son de acceso fácil y rápido.
Asa ergonómica
  • Para una mayor comodidad de funcionamiento.
  • Con control integrado para el caudal de agua y el cepillo.
  • Perfecta para transportar y guardar el equipo.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de accionamiento Alimentación de red
Ancho útil de los cepillos (mm) 400
Ancho útil al aspirar (mm) 400
Depósito de agua limpia/sucia (l) 10 / 10
Velocidad de rotación de cepillos (rpm) 1100
Presión de apriete de cepillos (g/cm²/kg) 100 - 200 / 20 - 30
Consumo de agua (l/min) 1
Nivel de presión acústica (dB/A) máx. 75
Tensión (V) 220 / 240
Frecuencia (Hz) 50
Potencia absorbida (W) 2300
Peso sin accesorios (kg) 35
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 520 x 470 x 1150
