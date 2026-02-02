Esta fregadora compacta y flexible puede utilizarse para diversas aplicaciones. Permite una limpieza silenciosa en ambas direcciones. Entre sus características especiales se incluyen un asa de empuje abatible y depósitos fácilmente extraíbles que pueden transportarse con un asa ergonómica y llenarse fácilmente en fregaderos bajos. Los cepillos y las rasquetas pueden cambiarse en pocos segundos sin necesidad de herramientas.