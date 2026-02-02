Fregadora-aspiradora B 300 R I D
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|1045 - 1755
|Ancho de barrido con 2 cep. laterales (mm)
|1755
|Ancho útil al aspirar (mm)
|1440
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|300 / 300
|Capacidad del depósito (l)
|180
|Rendimiento de superficie teórico (m²/h)
|16550
|Rendimiento de superficie efectivo (m²/h)
|12400
|Tipo de baterías
|batería de arranque
|BateríaBatería (V/Ah)
|12 / 80
|Capacidad de trepada de pendientes (%)
|12
|Velocidad de rotación de cepillos (rpm)
|460 - 460
|Presión de apriete de cepillos (kg)
|25 - 150
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 12
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|92
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|2490 x 1570 x 1860
Scope of supply
- Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
- Tobera curva
Equipamiento
- Motor de tracción
- Freno de estacionamiento
- Equipo de barrido integrado
- Función de barrido
- Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados.
Videos
Campos de aplicación
- Aparcamientos
- Comercios