Tipo de accionamiento Diésel
Ancho útil de los cepillos (mm) 1045 - 1755
Ancho de barrido con 2 cep. laterales (mm) 1755
Ancho útil al aspirar (mm) 1440
Depósito de agua limpia/sucia (l) 300 / 300
Capacidad del depósito (l) 180
Rendimiento de superficie teórico (m²/h) 16550
Rendimiento de superficie efectivo (m²/h) 12400
Tipo de baterías batería de arranque
BateríaBatería (V/Ah) 12 / 80
Capacidad de trepada de pendientes (%) 12
Velocidad de rotación de cepillos (rpm) 460 - 460
Presión de apriete de cepillos (kg) 25 - 150
Consumo de agua (l/min) máx. 12
Nivel de presión acústica (dB/A) 92
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 2490 x 1570 x 1860

  • Cepillo cilíndrico: 2 Unidad(es)
  • Tobera curva

  • Motor de tracción
  • Freno de estacionamiento
  • Equipo de barrido integrado
  • Función de barrido
  • Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados.
  • Aparcamientos
  • Comercios
