Fregadora-aspiradora BD 50/70 R Classic
Para el rendimiento de superficie de hasta 2000 m² por hora: la fregadora-aspiradora con conductor BD 50/70 R Classic con funcionamiento por baterías y con cepillo circular. Las baterías y el cargador se deben pedir por separado.
El manejo extremadamente sencillo mediante elementos de control codificados por colores es una de las características principales de nuestra fregadora-aspiradora con conductor BD 50/70 R Classic con funcionamiento por baterías. Su diseño compacto y delgado facilita el manejo y el transporte y proporciona un alto grado de maniobrabilidad y agilidad. Así, el equipo de la gama de 70 l es una buena alternativa para los equipos «walk behind». Este concepto se complementa con unos detalles útiles, como la estación base, que está equipada con un gancho que permite llevar el equipo de limpieza manual, o el soporte disponible opcionalmente para un saco de basura, además de una mopa de barrido previo. Tenga en cuenta que las baterías y el cargador se deben pedir por separado.
Características y ventajas
Manejo sencillo
- Símbolos autoexplicativos y panel de control sinóptico.
- Fases de preparación cortas.
- Manejo sencillo del equipo gracias a los escasos elementos de control amarillos codificados.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de accionamiento
|BateríaBatería
|Ancho útil de los cepillos (mm)
|510
|Ancho útil al aspirar (mm)
|850
|Depósito de agua limpia/sucia (l)
|70 / 75
|Rendimiento de superficie teórico (m²/h)
|2805
|Rendimiento de superficie efectivo (m²/h)
|2000
|BateríaBatería (V)
|24
|Capacidad de las baterías (h)
|máx. 2,5
|Velocidad de rotación de cepillos (rpm)
|180
|Presión de apriete de cepillos (g/cm²/kg)
|13 / 20
|Ancho de giro del pasillo (mm)
|1650
|Consumo de agua (l/min)
|máx. 2,3
|Potencia absorbida (W)
|1400
|Peso sin accesorios (kg)
|112
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1310 x 590 x 1060
Scope of supply
- Cepillo circular: 1 Unidad(es)
- tobera, forma de V
Equipamiento
- Motor de tracción
- Detención automática de agua
- Válvula magnética
- Depósitos de agua limpia y agua sucia independientes e integrados.
