Hidrolavadora HDS 1000 De
Características y ventajas
Confort de funcionamiento sobresaliente
- Desconexión automática del quemador, en caso de falta de agua o sobrecalentamiento.
- La ergonómica pistola reduce la fuerza de sujeción y apriete.
Máximo rendimiento
- Quemador de gran potencia con serpentín y encendido permanente sin explosiones.
- Para eliminar suciedad muy incrustada.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Caudal (l/h)
|450 - 900
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|40 - 200 / 4 - 20
|Temperatura (con entrada a 12 °C) (°C)
|mín. 80 - máx. 98
|Consumo de combustible para calefacción, carga completa (kg/h)
|5,6
|Tamaño de la boquilla
|048
|Depósito de combustible (l)
|34
|Tipo de accionamiento
|Diésel
|Fabricante del motor
|Yanmar
|Tipo de motor
|L 100 V
|Cantidad de usuarios simultáneos
|1
|Peso (con accesorios) (kg)
|188,3
|Peso con embalaje incluido (kg)
|194,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|1100 x 750 x 785
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
- Boquilla de alto rendimiento
- Servomando
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
- Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
- Bastidor de protección Cage
- Arranque eléctrico
- Bastidor tubular estable para cargar en grúa
Accesorios
Detergentes
