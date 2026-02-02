Hidrolavadora HDS 1000 De

Características y ventajas
Confort de funcionamiento sobresaliente
  • Desconexión automática del quemador, en caso de falta de agua o sobrecalentamiento.
  • La ergonómica pistola reduce la fuerza de sujeción y apriete.
Máximo rendimiento
  • Quemador de gran potencia con serpentín y encendido permanente sin explosiones.
  • Para eliminar suciedad muy incrustada.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 450 - 900
Presión de trabajo (bar/MPa) 40 - 200 / 4 - 20
Temperatura (con entrada a 12 °C) (°C) mín. 80 - máx. 98
Consumo de combustible para calefacción, carga completa (kg/h) 5,6
Tamaño de la boquilla 048
Depósito de combustible (l) 34
Tipo de accionamiento Diésel
Fabricante del motor Yanmar
Tipo de motor L 100 V
Cantidad de usuarios simultáneos 1
Peso (con accesorios) (kg) 188,3
Peso con embalaje incluido (kg) 194,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 1100 x 750 x 785

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: EASY!Force Advanced
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Servomando

Equipamiento

  • Longitud de la manguera de alta presión: 15 m
  • Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 8, 315 bar
  • Bastidor de protección Cage﻿
  • Arranque eléctrico
  • Bastidor tubular estable para cargar en grúa
Accesorios
Detergentes
