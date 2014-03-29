Automoción

Actuación brillante para concesionarios, talleres y gasolineras. Kärcher le ofrece los conceptos de limpieza que se adaptan a los requisitos especiales de concesionarios, talleres y gasolineras. Déjese convencer por nuestra completa oferta de equipos de limpieza Kärcher y por sus servicios orientados al cliente.

Automoción

Concesionarios

Soluciones de limpieza que garantizan la limpieza y, con ello, las bases para un trabajo seguro en concesionarios y talleres.

Gasolineras

Kärcher es sinónimo de soluciones de limpieza excelentes y un servicio orientado al cliente para las gasolineras modernas.

LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com