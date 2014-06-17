Técnica municipal
Obtener más durante todo el año. Los equipos municipales de Kärcher ofrecen, con entre 26 CV y 84 CV, una potencia superior para cualquier finalidad de uso. Y convencen por sus perfectos resultados, robustez y posibilidades de aplicación casi ilimitadas. Para aprovechar el máximo potencial de estos vehículos municipales multifunción, tiene a su disposición equipos adicionales. Soluciones óptimas para las más diversas aplicaciones. Desarrolladas junto con conocidos fabricantes de equipos adicionales especialmente para vehículos municipales multifunción de Kärcher. Los conocimientos más avanzados en técnica y en aplicación unidos para una rentabilidad ejemplar mediante una utilización óptima de los equipos.
La solución precisa en todas las superficies.
Los equipos municipales de Kärcher rinden a la perfección en todas partes: en superficies grandes o difíciles, en calles, senderos, aparcamientos, zonas verdes y en servicio durante la estación invernal. Cada uno de estos robustos equipos forma, junto con los equipos adicionales, una solución optimizada para su empleo en cuanto a potencia, manejabilidad y rentabilidad. Y con ello, una inversión que conserva su potencia y valor durante años.
Con el tercero se barre mejor
Gracias al tercer cepillo lateral, el ancho de barrido real se amplía de 1400 a 2000 mm. El barrido debajo de obstáculos como bancos de parque es notoriamente más fácil, como también barrer bordillos.
Potencia de aspiración al alcance de la mano
La manguera de aspiración manual de 4,5 m de largo (ø 100 mm) sirve de alojamiento para basura ligera y tiene una aplicación extraordinariamente flexible.
Sistema de aspiración único
Una manguera de aspiración recta de 150 mm de diámetro en conexión con un sistema de circulación de agua y un depósito de 500 l son un sistema único en esta clase. La boca de aspiración está protegida en el contorno de la rueda. La manguera de aspiración se puede desmontar rápidamente en caso de atasco.
Se vacía por arriba
El vaciado hidráulico en alto sobre 145 cm vacía el contenido del depósito colector (500 l) de forma rápida y completa, pasándolo directamente a un contenedor o vertedero de materia orgánica.
Limpieza eficaz
Rodillo frontal de 1600 mm de ancho útil para barrer arena y suciedad, por ejemplo, pero también para quitar nieve de hasta 100 mm de altura. Giratorio hidráulicamente a izquierda y derecha.
Cepillo para hierba silvestre con alojamiento
Para eliminar hierba silvestre del margen de la calle y darle alojamiento al mismo tiempo en una sola pasada. Con cerdas de dos durezas distintas.
Cepillo para hierba silvestre
La solución consecuente contra las malas hierbas especialmente resistentes. Se puede girar hacia ambos lados. El brazo de la escoba se puede desplazar sobre el riel a voluntad.
Mayor ancho de barrido útil
Rodillo frontal total, con 2000 mm de ancho útil, giratorio hidráulicamente a ambos lados. Idóneo también para nieve de hasta 100 mm de altura.
Especialistas para trabajar con líquidos.
Kärcher es especialista en la limpieza en húmedo. Aquí se aúnan toda la experiencia del líder del mercado internacional y la colaboración con los proveedores profesionales. El resultado es un programa completo con equipos adicionales para el uso con agua: para limpiar superficies como campos de deportes y calles, para la limpieza puntual con alta presión y para regar árboles y zonas verdes.
Sistema de baldeo compacto
Diseñado para la limpieza de campos de deportes y aparcamientos pequeños. También es idóneo como opción para aplicar el agua salina en el servicio durante la estación invernal.
Sistema de baldeo medio
Con la barra de pulverización extensible hasta 2,20 m diseñada para la limpieza de calles y superficies grandes.
Limpiadora de alta presión y barredora
Innovadora combinación de equipos para la limpieza de equipos y depósitos de suciedad, así como para la limpieza puntual de esquinas y lugares pequeños.
Gran potencia, volumen máximo
La solución total para baldear calles y superficies grandes.
Sistema de riego con lanza de mano
Lanza de mano para regar individualmente macizos de flores y arriates en zonas de difícil acceso.
Limpiadora de alta presión con manguera
Ideal para la limpieza puntual como, por ejemplo, de paradas de autobús, cubos de basura, etc. Especialmente eficaz en combinación con el sistema de baldeo o de riego.
MIC 34 C con brazo de vaciado hidráulico
Sistema óptimo para instalaciones verdes en la ciudad. La lanza pulverizadora se encuentra disponible con diferentes accesorios: aspersor y chorro concentrado.
Barrer, segar y limpiar, durante todo el año.
Los equipos municipales de Kärcher pueden hacer mucho más que solo barrer de forma profesional. Estos vehículos municipales multifunción para todo el año se desarrollan en estrecha colaboración con los conductores. Esto es un fundamento importante para la potencia y rentabilidad extraordinarias de estos equipos en los requisitos más diversos: desde los trabajos de barrido hasta el servicio durante la estación invernal, pasando por el cuidado de zonas verdes.
Sistema exclusivo de siega con alojamiento
Pase de segar a barrer con poco esfuerzo. Simplemente cambie el sistema de escoba por la segadora. La boca de aspiración absorbe los restos de la siega y estos se transportan al depósito para la suciedad. El depósito para la suciedad se utiliza como depósito colector de hierba.
Siega con alojamiento, grande
Aún mayor anchura de segado para avanzar el trabajo más rápidamente en superficies grandes.
Siega con alojamiento, media
Para superficies grandes como aparcamientos, también con expulsión lateral.
Cortadora rotativa y segadora frontal combinadas
Cortadora rotativa con sistema de tres cuchillos, expulsión trasera y regulación hidráulica de la altura del corte.
Segadora de cuchillas, grande
Alta potencia con motor hidráulico de pistones axiales. De serie con cuchillas de pala para un corte especialmente limpio. También para césped alto y crecimiento silvestre.
Cizalla para setos: portador de equipo en vehículo municipal multifunción
En el brazo se pueden montar diferentes equipos adicionales, entre otros, cizallas para setos, segadoras de cuchillas o cortarramas.
Segadora de cuchillas de brazo
Para eliminar la vegetación de la ciudad, se puede utilizar la segadora de cuchillas de brazo en ambos lados hasta 3,5 m.
Segadora de cuchillas, compacta
Alta potencia con motor hidráulico de pistones axiales. También para césped alto y crecimiento silvestre.
Profesionales gélidos contra la nieve y el hielo.
Todos nuestros vehículos municipales multifunción tienen tracción en todas las ruedas. Especialmente para el servicio durante la estación invernal y para una mejor tracción sobre la nieve y el hielo, el MIC 45 y el MIC 84 disponen de control automático de la tracción. Así, puede emplear toda su potencia de forma segura. Junto con los juegos de montaje originales adecuados de Kärcher, una combinación increíble.
Máquina quitanieves en combinación con expulsión trasera
Máquina quitanieves de 100 cm de ancho con chimenea de salida giratoria hidráulica y distancia de lanzamiento regulable hidráulicamente.
Llenado de silo
Difusor de remolque con posibilidad de ser llenado de un silo de sal o arena. Este tipo de llenado agiliza la operatividad.
Difusor de remolque
Difusor con 600 l de volumen útil, control adaptado al camino para la cantidad y el ancho de dispersión y función de arranque/parada. Depósito de acero inoxidable. Sistema de dos cámaras para sal y gravilla, por ejemplo, que se puede conectar y mezclar si se desea.
Máquina quitanieves, modelo grande
Máquina quitanieves con 1600 mm de ancho útil para nieve alta y dura. Potencia regulable sin escalonamiento de 0 a 120 l/min. Chimenea giratoria a ambos lados. Distancia de lanzamiento regulable hasta 25 m.
Sistemas de difusión
El MIC 34 C se puede utilizar con difusores de disco o rodillos separadores, según se desee. La gravilla se puede cargar en la plataforma de carga accionada hidráulicamente y volcarse en los rodillos separadores.
- Difusor de disco: para superficies grandes
- Rodillo separador: para aceras
Difusores integrados y de remolque
Diversos difusores, desde sencillos difusores de remolque hasta difusores integrados dependientes del camino, completan los equipos adicionales para el servicio durante la estación invernal.
Cadenas antideslizantes para una óptima adherencia
Las cadenas antideslizantes proporcionan una mayor tracción en neumáticos estrechos. Aquí, en un MIC 34 C con pala Vario (1,35 m), plataforma de carga basculante hidráulicamente y rodillo separador con accionamiento hidráulico y 1 m de ancho de dispersión.
Barrido de nieve
Tanto para limpiar aceras como para eliminar nieve de un aparcamiento, con el barrido de nieve Vario el conductor puede reaccionar de manera individual y flexible a la cantidad de nieve y al lugar.
Soluciones para cada tarea.
Las tareas especiales requieren un equipamiento especial. Junto con socios especializados, Kärcher puede preparar el equipo adicional adecuado para prácticamente cualquier aplicación. Si de la gran variedad de equipos estándar no se encuentra ninguna solución, en todo momento se pueden desarrollar equipos especiales.
Elevadora de palés MIC 84
En el cargador frontal, en lugar de una elevadora de palés (carga máx. 1000 kg), se puede colocar una pala. Hasta 1000 kg por carga de pala.
Acoplamiento del remolque
Un acoplamiento del remolque convierte el MIC 45 en un vehículo tractor para múltiples usos.
Cepillo para hierba silvestre
Escoba muy robusta para quitar con fuerza la hierba silvestre del margen de la calle.
Cargador frontal con pala
La pala de transporte es ideal para mover materiales como piedras, arena o corteza molida. Se puede montar y desmontar sin esfuerzo en el vehículo de carga en menos de diez minutos. Además, en cada carga de pala se puede cargar con hasta 650 kg.