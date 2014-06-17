Técnica municipal

Obtener más durante todo el año. Los equipos municipales de Kärcher ofrecen, con entre 26 CV y 84 CV, una potencia superior para cualquier finalidad de uso. Y convencen por sus perfectos resultados, robustez y posibilidades de aplicación casi ilimitadas. Para aprovechar el máximo potencial de estos vehículos municipales multifunción, tiene a su disposición equipos adicionales. Soluciones óptimas para las más diversas aplicaciones. Desarrolladas junto con conocidos fabricantes de equipos adicionales especialmente para vehículos municipales multifunción de Kärcher. Los conocimientos más avanzados en técnica y en aplicación unidos para una rentabilidad ejemplar mediante una utilización óptima de los equipos.