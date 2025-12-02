Accesorios de boquillas de recambio
Boquillas de recambio de alta calidad para todos los limpiadores de superficies T-Racer (excepto T 350) de las clases de equipos de K 2 a K 7, para los limpiadores de canalones PC 20 de las clases K 3 a K 7 y para los limpiadores de bajos de las clases K 2 a K 5.
Boquillas de recambio de gran calidad para un cambio de boquillas rápido y sencillo. Contenido: tres pares de boquillas para limpiadoras de alta presión con distintos tipos de potencia, una boquilla de alto rendimiento para la limpieza de esquinas y bordes en combinación con las limpiadoras de superficies T 400, T 450 y T 550, así como dos clips para su fijación. Las boquillas de recambio son aptas con los siguientes accesorios: la limpiadora de superficies T-Racer para las gamas K 2 a K 7 (excepto T 350), el limpiador de canalones PC 20 para las gamas K 3 a K 7 y el limpiador de bajos del vehículo para las gamas K 2 a K 5.
Características y ventajas
Boquilla de recambio
- Cambio rápido y sencillo de las boquillas viejas.
- Alta calidad para una prolongada vida útil.
Chorro plano de alta presión
- Limpieza y desprendimiento uniforme de la suciedad incrustada.
Limpieza potente con alta presión:
- Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|17 x 17 x 18