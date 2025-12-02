T 450 limpiadora de superficies T-Racer
Limpieza de grandes superficies sin salpicaduras: limpiador de superficies T-Racer T 450. Boquilla de alto rendimiento extra para esquinas y bordes, asa para limpieza vertical, rejilla protectora para superficies de gravilla, presión de limpieza adaptable.
El limpiador de superficies T-Racer T 450 permite la limpieza de grandes superficies exteriores de forma eficaz y sin salpicaduras. En comparación con la lanza pulverizadora, la limpieza es alrededor de un 50 % más rápida. Esto se consigue gracias al brazo rotativo Twin-jet, que permite retirar la suciedad de superficies grandes. La boquilla adicional de alto rendimiento, que puede activarse cómodamente mediante un pedal según las necesidades, permite además una limpieza eficaz de esquinas y bordes. Asimismo, el T 450 dispone de una rejilla protectora especial que permite la limpieza de jardines japoneses y otras superficies de gravilla. Con el ajuste de la distancia entre boquillas al objeto de limpieza se puede adaptar la presión según las necesidades. De ese modo, pueden limpiarse tanto las superficies duras (por ejemplo, piedra u hormigón) como las superficies más delicadas (por ejemplo, madera). El llamado «efecto aerodeslizador» permite que el T-Racer sea especialmente fácil de maniobrar. Gracias a la práctica asa pueden limpiarse en un abrir y cerrar de ojos incluso superficies verticales como, por ejemplo, puertas de garajes. El limpiador de superficies T-Racer T 450 es apto para las limpiadoras de alta presión de Home & Garden de Kärcher de las clases K 4 a K 7.
Características y ventajas
Dos boquillas de chorro plano giratorias
- Buen rendimiento de superficie, perfecto para limpiar superficies grandes.
Protección contra salpicaduras
- Limpieza sin salpicaduras.
Boquilla de alto rendimiento adicional integrada
- Cómodo cambio de la boquilla normal del T-Racer a la boquilla de alto rendimiento mediante interruptor de pedal.
Rejilla protectora especial para la limpieza de superficies de gravilla
- La rejilla protectora de malla fina permite la limpieza de superficies de gravilla, por ejemplo, en jardines japoneses.
Ajuste de altura
- Ajuste de la presión a cada tarea de limpieza.
- Limpieza según las necesidades de superficies delicadas y resistentes gracias a la distancia entre boquillas regulable al objeto.
Empuñadura
- Limpieza cómoda de superficies verticales.
Efecto aerodeslizador
- El limpiador de superficies queda suspendido sobre el suelo y garantiza un cómodo trabajo.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|2,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|2,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|790 x 321 x 1011
Videos
Campos de aplicación
- Superficies en casa y el jardín
- Terraza
- Puertas de garajes
- Fachadas de casas pequeñas
- Entradas (de patio)
- Muros de piedra y de jardín
- Caminos
Accesorios
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.