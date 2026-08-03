Bolsas de filtro de fieltro, 5 Unidad(es), NT 30/1

Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Fabricadas con un 40 % de plástico reciclado. Contenido: 5 unidades.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 5
Color blanco
Peso (kg) 0,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,5
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 323 x 210 x 90
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Adecuado para aspirar en seco y húmedo