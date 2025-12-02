Boquilla de espuma de 0,3 l
Boquilla de espuma con espuma extrafuerte para limpiar sin esfuerzo todo tipo de superficies, como pintura, cristal o piedra. Ideal para vehículos, porches acristalados, muebles de jardín, fachadas, escaleras, caravanas, senderos, muros, persianas de tablillas, terrazas, entradas, etc. El volumen del recipiente es de 0,3 l. Llene directamente la boquilla de espuma con detergente de Kärcher, inserte la boquilla en la pistola y aplique la espuma. Adecuado para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7. Ideal combinada con el Ultra Foam Cleaner de Kärcher.
Características y ventajas
Cambio sencillo de varios detergentes
- Manejo especialmente sencillo.
Espuma potente y adherente
- Limpieza sin esfuerzo de todo tipo de superficies
Recipiente de detergente transparente
- El contenido del recipiente está visible en todo momento.
Plano de pulverización ajustable
- Para proporcionar una limpieza cómoda
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|265 x 265 x 90
Campos de aplicación
- Muebles de jardín/terraza/balcón
- Jardines acristalados
- Motos y ciclomotores
- Terraza
- Fachada
- Muros de piedra y de jardín
- Entradas (de patio)
- Autocaravanas
- Escaleras