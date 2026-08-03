Las cuchillas de acero extraafiladas para el cortacésped a batería LMO 18-36 Battery no dejan briznas de hierba hilachosas. Con una anchura de corte de 36 centímetros, cortan limpiamente el césped y no dejan irregularidades ni siquiera en los puntos más complicados. Con solo poco esfuerzo, las excepcionales cuchillas de acero recortan cada brizna de hierba, proporcionando así un resultado de corte excelente. Si toca cambiar la cuchilla, se requieren tan solo unas pocas operaciones en un solo tornillo y ya se puede seguir trabajando en el verde. Y gracias a la bien diseñada forma de la cuchilla, la hierba cortada pasa inmediatamente a la cesta colectora sin dejar restos. Así, sí es divertido cortar el césped.