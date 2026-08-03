Cuchilla LMO 18-36 Battery
La cuchilla, con una anchura de corte de 36 cm, es ideal para su uso en el cortacésped a batería LMO 18-36 Battery, con el que proporciona unos resultados de corte excelentes.
Las cuchillas de acero extraafiladas para el cortacésped a batería LMO 18-36 Battery no dejan briznas de hierba hilachosas. Con una anchura de corte de 36 centímetros, cortan limpiamente el césped y no dejan irregularidades ni siquiera en los puntos más complicados. Con solo poco esfuerzo, las excepcionales cuchillas de acero recortan cada brizna de hierba, proporcionando así un resultado de corte excelente. Si toca cambiar la cuchilla, se requieren tan solo unas pocas operaciones en un solo tornillo y ya se puede seguir trabajando en el verde. Y gracias a la bien diseñada forma de la cuchilla, la hierba cortada pasa inmediatamente a la cesta colectora sin dejar restos. Así, sí es divertido cortar el césped.
Características y ventajas
Cuchilla de acero extraafilada
- El empleo de acero de gran calidad proporciona un resultado de corte limpio sin briznas de hierba hilachosas.
Sencilla sustitución de la cuchilla
- Bastan unas pocas operaciones en un solo tornillo para sustituir la cuchilla.
Forma eficaz
- Gracias a la bien diseñada forma de la cuchilla, la hierba cortada pasa a la cesta colectora sin dejar restos.
Accesorios que se complementan a la perfección
- La cuchilla para cortacéspedes es ideal para el cortacésped a batería LMO 18-36 Battery.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho de corte (cm)
|36
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|360 x 61 x 11
Campos de aplicación
- Césped