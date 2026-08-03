Kit de paños de microfibra para la cocina
El kit de paños de microfibra para la limpieza con vapor de la cocina incluye dos paños para suelos de microfibra de alta calidad, una funda de microfibra para la boquilla manual y un paño de microfibra para acero inoxidable.
Kit de paños de microfibra de alta calidad para una limpieza perfecta de toda la cocina. Los dos paños para suelos de microfibra, diseñados para la boquilla para suelos EasyFix, garantizan que el suelo de la cocina quede limpio y reluciente. Gracias a un sistema de fijación mediante cierre de autofijación, es posible fijarlos de forma sencilla y rápida a la boquilla para suelos EasyFix y retirarlos sin entrar en contacto con la suciedad. Con la funda de microfibra para la boquilla manual es posible eliminar incluso la suciedad más resistente sin dificultades (por ejemplo, en la placa de la cocina). Además, con el paño de microfibra para acero inoxidable, las superficies de este material quedan relucientes.
Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Funda de microfibra con banda de goma
- La funda se coloca y se retira de manera sencilla.
- La funda no se desliza durante la limpieza.
Cómodo sistema de velcro
- Instalación rápida del paño para suelos en la boquilla para suelos: basta con ejercer presión.
- El paño para suelos no se desliza durante la limpieza.
Paño para suelos con solapa de pie
- Sin contacto con la suciedad durante el cambio de paño: solo hay que pisar la solapa de pie y retirar la boquilla para suelos hacia arriba.
El paño para suelos sobresale por todos los lados de la boquilla para suelos
- Para una limpieza sin esfuerzo de esquinas, bordes y otros lugares de difícil acceso.
Paño para acero inoxidable con microfibra de alta calidad
- Resultado del pulido sin marcas.
- Muy buen consumo de agua.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,2
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|345 x 112 x 18
Campos de aplicación
- Suelos duros
- Superficies de trabajo de la cocina
- Lavabos
- Campana extractora
- Placas de cocina
- Acero inoxidable
- Frigoríficos (interior/exterior)
- Paredes interiores de armarios, cajones
- Paredes alicatadas