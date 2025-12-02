Kit para el hogar
Práctico juego de accesorios con boquilla para aspiración de suciedad seca intercambiable y boquilla para tapicerías. Para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher.
Gracias a la boquilla para aspiración de suciedad seca intercambiable y a la boquilla para tapicerías, el kit para el hogar es el accesorio ideal para muchas de las tareas de limpieza habituales en el hogar. La boquilla para suelos intercambiable mediante el interruptor de pedal es adecuada tanto para moquetas como para suelos duros. Y la práctica boquilla para tapicerías con 2 elevadores de hilos permite aspirar con cuidado los muebles tapizados y las tapicerías.
Características y ventajas
Juego de accesorios para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher
Boquilla para aspiración de suciedad seca conmutable
- Con el interruptor de pedal ergonómico, la boquilla para suelos se ajusta fácil y cómodamente a diferentes revestimientos de suelo (por ejemplo, alfombra o laminado/parqué).
- Los símbolos para alfombras y suelos duros conocidos de las aspiradoras en seco facilitan enormemente la selección.
Incluye clip de estacionamiento (uso solo posible para aspiradora WD)
- Puede acoplarse a la boquilla para suelos si se desea.
- Permite acoplar rápida y cómodamente el tubo de aspiración y la boquilla en posición de reposo durante las interrupciones del trabajo.
Boquilla para tapicerías con 2 elevadores de hilos
- Para una limpieza suave y profunda de tapicerías, muebles tapizados y superficies textiles.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Cantidad (Pieza(s))
|3
|Ancho nominal estándar (mm)
|DN 35
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,4
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,5
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|260 x 65 x 257
Campos de aplicación
- Alfombras y moquetas
- Alfombras
- Suelos duros
- Tapicerías
- Muebles tapizados
- Colchones