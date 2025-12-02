Aspirador en seco y húmedo a batería WD 1 Compact Battery Set

Independiente y versátil: la compacta aspiradora en seco y húmedo a batería sin cable con el kit WD 1 Compact Battery de la plataforma a batería Battery Power de 18 V con accesorios especiales para la limpieza interior de vehículos.

¿Desea aspirar sin conexión a la corriente pero sin tener que renunciar a la funcionalidad completa de una aspiradora en seco y húmedo? Eso no supone ningún problema para la aspiradora en seco y húmedo básica a baterías con el kit WD 1 Compact Battery en un diseño compacto y portátil. La batería incluida en el kit ofrece una autonomía de 10 minutos y muestra el estado de carga gracias a la tecnología Real Time en todo momento en la pantalla LCD integrada. Con un robusto depósito de plástico resistente a los golpes con 7 litros de capacidad. Gracias al filtro de cartucho se puede aspirar cómodamente la suciedad húmeda y seca sin cambiar el filtro. La manguera de aspiración con optimización de caudal y los diversos accesorios especialmente adecuados para la limpieza interior de vehículos, como la boquilla para ranuras y la boquilla para tapicerías, permiten eliminar la suciedad sin dejar ni rastro. Los accesorios se pueden mantener bien ordenados tanto si se interrumpe el trabajo como para guardarlos. Otros equipamientos específicos: función de soplado, sistema de cierre «Pull & Push», asa de transporte ergonómica y práctico almacenaje de accesorios y de la manguera de aspiración con goma. Gracias a la compatibilidad con la plataforma a batería Battery Power de 18 V, la batería también se puede utilizar en otros equipos de esa plataforma.

Características y ventajas
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Equipo a batería
Plataforma de batería Plataforma de baterías de 18 V
Potencia absorbida (W) 250
Potencia de aspiración (W) 60
Vacío (mbar) máx. 85
Caudal de aire (l/s) máx. 22
Tamaño del depósito (l) 7
Material del depósito Plástico
Componente color Cabezal del equipo amarillo Depósito amarillo
Diámetro nominal de los accesorios (mm) 35
Tipo de batería Batería de iones de litio
Tensión (V) 18
Capacidad (Ah) 2,5
Autonomía por cada carga de la batería (min) aprox. 10 (2,5 Ah)
Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (min) 300
Intensidad de salida (A) 0,5
Conexión de red del cargador (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Nivel de presión acústica (dB/A) 64
Color amarillo
Peso sin accesorios (kg) 3,1
Peso con embalaje incluido (kg) 5,8
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 386 x 279 x 312

Scope of supply

  • Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
  • Batería: batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah (1 unidad)
  • Cargador: cargador estándar Battery Power de 18 V (1 unidad)
  • Longitud de la manguera de aspiración: 1.2 m
  • Material de la manguera de aspiración: Plástico
  • Filtros de cartucho: dos piezas
  • Boquilla para ranuras
  • Boquilla para tapicerías
  • Bolsa de filtro de papel: 1 Unidad(es)

Equipamiento

  • Pantalla inteligente: integrado en la batería
  • Función de soplado
  • Almacenaje de accesorios en el equipo
Videos
Campos de aplicación
  • Interior del vehículo
  • Autocaravanas
  • Superficies en casa y el jardín
  • Casita del jardín
  • Líquidos
  • Taller
  • Sala de juegos
Accesorios
