Aspirador en seco y húmedo a batería WD 1 Compact Battery Set
Independiente y versátil: la compacta aspiradora en seco y húmedo a batería sin cable con el kit WD 1 Compact Battery de la plataforma a batería Battery Power de 18 V con accesorios especiales para la limpieza interior de vehículos.
¿Desea aspirar sin conexión a la corriente pero sin tener que renunciar a la funcionalidad completa de una aspiradora en seco y húmedo? Eso no supone ningún problema para la aspiradora en seco y húmedo básica a baterías con el kit WD 1 Compact Battery en un diseño compacto y portátil. La batería incluida en el kit ofrece una autonomía de 10 minutos y muestra el estado de carga gracias a la tecnología Real Time en todo momento en la pantalla LCD integrada. Con un robusto depósito de plástico resistente a los golpes con 7 litros de capacidad. Gracias al filtro de cartucho se puede aspirar cómodamente la suciedad húmeda y seca sin cambiar el filtro. La manguera de aspiración con optimización de caudal y los diversos accesorios especialmente adecuados para la limpieza interior de vehículos, como la boquilla para ranuras y la boquilla para tapicerías, permiten eliminar la suciedad sin dejar ni rastro. Los accesorios se pueden mantener bien ordenados tanto si se interrumpe el trabajo como para guardarlos. Otros equipamientos específicos: función de soplado, sistema de cierre «Pull & Push», asa de transporte ergonómica y práctico almacenaje de accesorios y de la manguera de aspiración con goma. Gracias a la compatibilidad con la plataforma a batería Battery Power de 18 V, la batería también se puede utilizar en otros equipos de esa plataforma.
Características y ventajas
Batería de 18 V Battery Power de Kärcher
Diseño compacto y portátil
Filtro de cartucho especial
Accesorios especiales para la limpieza interior de vehículos
Práctica función de soplado
Práctico almacenamiento para mangueras
Práctico almacenamiento de accesorios
Sistema de cierre «Pull & Push»
Asa de transporte ergonómica
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Equipo a batería
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 18 V
|Potencia absorbida (W)
|250
|Potencia de aspiración (W)
|60
|Vacío (mbar)
|máx. 85
|Caudal de aire (l/s)
|máx. 22
|Tamaño del depósito (l)
|7
|Material del depósito
|Plástico
|Componente color
|Cabezal del equipo amarillo Depósito amarillo
|Diámetro nominal de los accesorios (mm)
|35
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|18
|Capacidad (Ah)
|2,5
|Autonomía por cada carga de la batería (min)
|aprox. 10 (2,5 Ah)
|Tiempo de carga de la batería con dispositivo de carga estándar (min)
|300
|Intensidad de salida (A)
|0,5
|Conexión de red del cargador (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Nivel de presión acústica (dB/A)
|64
|Color
|amarillo
|Peso sin accesorios (kg)
|3,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|5,8
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|386 x 279 x 312
Scope of supply
- Variante: Batería y cargador incluidos en el equipo
- Batería: batería Battery Power de 18 V / 2,5 Ah (1 unidad)
- Cargador: cargador estándar Battery Power de 18 V (1 unidad)
- Longitud de la manguera de aspiración: 1.2 m
- Material de la manguera de aspiración: Plástico
- Filtros de cartucho: dos piezas
- Boquilla para ranuras
- Boquilla para tapicerías
- Bolsa de filtro de papel: 1 Unidad(es)
Equipamiento
- Pantalla inteligente: integrado en la batería
- Función de soplado
- Almacenaje de accesorios en el equipo
Campos de aplicación
- Interior del vehículo
- Autocaravanas
- Superficies en casa y el jardín
- Casita del jardín
- Líquidos
- Taller
- Sala de juegos
