¿Desea aspirar sin conexión a la corriente pero sin tener que renunciar a la funcionalidad completa de una aspiradora en seco y húmedo? Eso no supone ningún problema para la aspiradora en seco y húmedo básica a baterías con el kit WD 1 Compact Battery en un diseño compacto y portátil. La batería incluida en el kit ofrece una autonomía de 10 minutos y muestra el estado de carga gracias a la tecnología Real Time en todo momento en la pantalla LCD integrada. Con un robusto depósito de plástico resistente a los golpes con 7 litros de capacidad. Gracias al filtro de cartucho se puede aspirar cómodamente la suciedad húmeda y seca sin cambiar el filtro. La manguera de aspiración con optimización de caudal y los diversos accesorios especialmente adecuados para la limpieza interior de vehículos, como la boquilla para ranuras y la boquilla para tapicerías, permiten eliminar la suciedad sin dejar ni rastro. Los accesorios se pueden mantener bien ordenados tanto si se interrumpe el trabajo como para guardarlos. Otros equipamientos específicos: función de soplado, sistema de cierre «Pull & Push», asa de transporte ergonómica y práctico almacenaje de accesorios y de la manguera de aspiración con goma. Gracias a la compatibilidad con la plataforma a batería Battery Power de 18 V, la batería también se puede utilizar en otros equipos de esa plataforma.