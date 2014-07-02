Labio de goma para FRV 30
Para suelos lisos en interiores. El labio de goma aumenta la potencia de aspiración de la FRV 30 y reduce los residuos de agua al mínimo. De este modo, tras pocos minutos el suelo ya es transitable.
El labio de goma para la FRV 30 se recomienda para su uso sobre suelos lisos en interiores. Aumenta la potencia de aspiración y reduce los residuos de agua al mínimo. De este modo, tras pocos minutos el suelo de interiores ya es transitable.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1