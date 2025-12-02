Hidrolimpiadora HD 6/15-4 Classic

Monofásica, compacta, potente: la limpiadora de alta presión HD 6/15-4 de la gama Classic de fácil mantenimiento con caudal de agua de 600 l/h, bomba de cigüeñal de alta potencia, pistones cerámicos y la tecnología de sellado más moderna.

Modelo monofásico con potencia máxima y caudal de agua de 600 l/h: la HD 6/15-4 Classic fácil de usar destaca por su manejo sencillo, dimensiones compactas, peso reducido y elevada eficacia de limpieza y rentabilidad. Los componentes de calidad integrados en la limpiadora de alta presión permiten el uso continuo y convencen por su larga duración. Además, el equipo destaca por su mantenimiento sencillo: todas las piezas relevantes son cómodamente accesibles. Y también son evidentes las posibilidades de almacenamiento, que ofrecen espacio suficiente para las boquillas, las lanzas y otros accesorios.

Características y ventajas
Hidrolimpiadora HD 6/15-4 Classic: Gran durabilidad y resistencia
Gran durabilidad y resistencia
Hidrolimpiadora HD 6/15-4 Classic: Mantenimiento especialmente sencillo
Mantenimiento especialmente sencillo
Hidrolimpiadora HD 6/15-4 Classic: Mayor rendimiento de limpieza
Mayor rendimiento de limpieza
Excelente movilidad
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tipo de corriente (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50
Caudal (l/h) 450 - 600
Temperatura de entrada (°C) 60
Presión de trabajo (bar/MPa) 70 - 150 / 7 - 15
Presión máx. (bar) 190
Potencia de conexión (kW) 3,4
Color antracita
Peso (con accesorios) (kg) 48,7
Peso con embalaje incluido (kg) 60
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 709 x 469 x 1000

Scope of supply

  • Pistola de pulverización manual: Estándar
  • Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
  • Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
  • Lanza de acero inoxidable: 850 mm
  • Boquilla de alto rendimiento

Equipamiento

  • Sistema antirrotaciones (AVS)
  • Desconexión de presión
  • Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
Hidrolimpiadora HD 6/15-4 Classic
Videos
Campos de aplicación
  • Limpieza de vehículos
  • Limpieza de zonas exteriores
  • Limpieza de talleres
  • Limpieza de gasolineras
  • Limpieza de piscinas
Accesorios
Detergentes
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.

