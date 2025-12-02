Hidrolimpiadora HD 6/15-4 Classic
Monofásica, compacta, potente: la limpiadora de alta presión HD 6/15-4 de la gama Classic de fácil mantenimiento con caudal de agua de 600 l/h, bomba de cigüeñal de alta potencia, pistones cerámicos y la tecnología de sellado más moderna.
Modelo monofásico con potencia máxima y caudal de agua de 600 l/h: la HD 6/15-4 Classic fácil de usar destaca por su manejo sencillo, dimensiones compactas, peso reducido y elevada eficacia de limpieza y rentabilidad. Los componentes de calidad integrados en la limpiadora de alta presión permiten el uso continuo y convencen por su larga duración. Además, el equipo destaca por su mantenimiento sencillo: todas las piezas relevantes son cómodamente accesibles. Y también son evidentes las posibilidades de almacenamiento, que ofrecen espacio suficiente para las boquillas, las lanzas y otros accesorios.
Características y ventajas
Gran durabilidad y resistencia
Mantenimiento especialmente sencillo
Mayor rendimiento de limpieza
Excelente movilidad
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50
|Caudal (l/h)
|450 - 600
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|70 - 150 / 7 - 15
|Presión máx. (bar)
|190
|Potencia de conexión (kW)
|3,4
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|48,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|60
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|709 x 469 x 1000
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: Estándar
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Especificación de la manguera de alta presión: DN 6, 250 bar
- Lanza de acero inoxidable: 850 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Sistema antirrotaciones (AVS)
- Desconexión de presión
- Bomba de cigüeñal con pistones cerámicos
Campos de aplicación
- Limpieza de vehículos
- Limpieza de zonas exteriores
- Limpieza de talleres
- Limpieza de gasolineras
- Limpieza de piscinas
