Hidrolimpiadora HD 7/17 M
La limpiadora de alta presión HD 7/17 M dispone de una robusta bomba axial de 3 pistones de acero fino templado, una descarga de presión automática y un fiable motor trifásico.
Fiable y potente, compacta y portátil: nuestra limpiadora de alta presión sin calefacción HD 7/17 M con motor trifásico reúne una larga vida útil, servicio sencillo, máxima flexibilidad y trabajo cómodo en un equipo eficaz, diseñado para el funcionamiento tanto en posición vertical como horizontal. La pistola de alta presión EASY!Force, que aprovecha la fuerza de retroceso del chorro a alta presión para reducir a cero la fuerza de sujeción, y los cierres rápidos EASY!Lock para un manejo 5 veces más rápido que las conexiones convencionales sin que ello reduzca su robustez y durabilidad garantizan un trabajo sin fatiga y el montaje/desmontaje rápido de los accesorios. Gracias a la nueva tecnología de bombas, la eficiencia energética y el rendimiento de limpieza aumentan en torno al 20 por ciento. Para que tampoco en el modo standby puedan resultar dañados los componentes de alta presión hay integrada una descarga de presión automática. También de serie se incorporan posibilidades inteligentes de almacenaje para los diversos accesorios: desde el apoyo de la lanza pulverizadora para pausas breves, pasando por un compartimento para la boquilla rotativa, hasta una sujeción para la lanza de espuma con bidón.
Características y ventajas
Equipamiento de alta calidadLa descarga automática de presión para la protección de los componentes prolonga su vida útil. Potente electromotor de 2 polos refrigerado por aire. Culata de latón de alta calidad.
Funcionamiento flexibleDiseñada para un funcionamiento vertical y horizontal. Máxima estabilidad en servicio horizontal, ya que las ruedas no tocan el suelo.
Alta movilidadEl asa de empuje manejable con solo pulsar un botón aumenta la compacidad del equipo y reduce los requisitos de espacio. Fácil de guardar en los vehículos de servicio. Las opciones de almacenamiento integradas reducen los tiempos de preparación.
Almacenaje de accesorios bien pensado
- Soporte para la fijación de la lanza de espuma con bidón.
- EASY!Lock TR20 permite el almacenamiento de la boquilla de alto rendimiento o de una limpiadora de superficies directamente en el equipo.
- Práctico compartimento para boquillas, para guardar la boquilla rotativa.
Mantenimiento extremadamente sencillo
- Acceso sencillo a la culata abriendo la parte inferior del equipo.
- Acceso más rápido a la caja eléctrica retirando fácilmente la cubierta del equipo.
- Filtro fino para agua de gran tamaño y fácil acceso para proteger la bomba de las partículas de suciedad del agua.
Soluciones que ahorran tiempo y energía
- Pistola de alta presión EASY!Force antifatiga.
- Acoplamientos rápidos EASY!Lock: de larga vida útil y robustos. Y cinco veces más rápidos que con el atornillado tradicional.
Eficiencia energética superior
- Nueva bomba axial de 3 pistones con gran reducción de las pérdidas de flujo y de presión.
- Aumento del 20 % del rendimiento de limpieza y la eficiencia energética.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Tipo de corriente (Ph/V/Hz)
|3 / 220 / 60
|Caudal (l/h)
|700
|Temperatura de entrada (°C)
|60
|Presión de trabajo (bar/MPa)
|170 / 17
|Presión máx. (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Potencia de conexión (kW)
|4,2
|Cable de conexión (m)
|5
|Entrada de agua
|3/4″
|Color
|antracita
|Peso (con accesorios) (kg)
|31,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|35
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|400 x 455 x 700
Scope of supply
- Pistola de pulverización manual: EASY!Force
- Lanza pulverizadora: 840 mm
- Boquilla de alto rendimiento
Equipamiento
- Longitud de la manguera de alta presión: 10 m
- Tipo de manguera de alta presión: Calidad Premium
- Desconexión de presión
Campos de aplicación
- Ideal para el uso en la limpieza de vehículos, en los sectores de la construcción y el transporte y en la industria
Accesorios
Detergentes
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.
¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.
Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.
Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.
Nuestro equipo está a las órdenes.