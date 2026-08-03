Limpiadora de superficies PS 20
La potente escoba de exterior es el complemento ideal para los modelos KHB y OC 6-18 y está orientada a la limpieza de pequeñas superficies y escaleras.
La potente escoba de exterior PS 20 para los modelos KHB y OC 6-18 está provista de 2 boquillas integradas, dispone de un mecanismo de protección contra salpicaduras con cerdas y puede girarse 90 grados. Así, se puede llegar con facilidad incluso a zonas de difícil acceso.
Características y ventajas
Dos boquillas integradas
- Limpieza más eficaz de superficies en comparación con la lanza pulverizadora simple.
Diseño compacto
- Ideal para limpiar lugares de difícil acceso.
Dos tubos de prolongación
- Según la aplicación, el PS 20 Handheld puede usarse con prolongaciones o sin ellas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,7
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|729 x 198 x 768
Campos de aplicación
- Terraza
- Balcón
- Escaleras
- Caminos
- Muebles de jardín/terraza/balcón
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