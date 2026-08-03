Limpiadora de superficies PS 20

La potente escoba de exterior es el complemento ideal para los modelos KHB y OC 6-18 y está orientada a la limpieza de pequeñas superficies y escaleras.

La potente escoba de exterior PS 20 para los modelos KHB y OC 6-18 está provista de 2 boquillas integradas, dispone de un mecanismo de protección contra salpicaduras con cerdas y puede girarse 90 grados. Así, se puede llegar con facilidad incluso a zonas de difícil acceso.

Características y ventajas
Dos boquillas integradas
  • Limpieza más eficaz de superficies en comparación con la lanza pulverizadora simple.
Diseño compacto
  • Ideal para limpiar lugares de difícil acceso.
Dos tubos de prolongación
  • Según la aplicación, el PS 20 Handheld puede usarse con prolongaciones o sin ellas.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,7
Peso (con embalaje) (kg) 1,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 729 x 198 x 768
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Terraza
  • Balcón
  • Escaleras
  • Caminos
  • Muebles de jardín/terraza/balcón
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