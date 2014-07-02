Manguera de alta presión H 9 Q Quick Connect

Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión K 2 a K 7 a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. 160 bar, 60 °C.

Manguera de alta presión de repuesto de 9 m para las limpiadoras de alta presión de Kärcher (K2-K7) a partir del año 2009, en las que la manguera se fija a la pistola y al equipo con un conector de acción rápida Quick Connect. La manguera de repuesto soporta una presión de hasta 160 bar y está diseñada para temperaturas de hasta 60 °C.

Características y ventajas
Manguera de repuesto de 9 m
  • Cambio más rápido de la manguera
Conexión Quick Connect
  • La manguera de alta presión se engancha y desengancha del equipo y de la pistola de manera rápida y cómoda, lo que ahorra tiempo y trabajo.
Sistema de conexión rápida
  • Para proporcionar una limpieza cómoda
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Temperatura (°C) máx. 60
Presión máx. (bar) 180
Longitud (m) 9
Color negro
Peso (kg) 0,8
Peso con embalaje incluido (kg) 1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 245 x 245 x 65
Equipos compatibles
Accesorios