Manguera de aspiración SH 5

Manguera de aspiración flexible, de 5 m de largo, para los modelos KHB y OC 6-18 orientada a aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o contenedores de agua.

La manguera de aspiración, de 5 m de largo, permite aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o contenedores de agua. La manguera es muy flexible, por lo que resulta ideal para los modelos KHB y OC 6-18.

Características y ventajas
Aspiración sencilla
  • Aspiración desde fuentes de agua; suministro de agua alternativo para la limpiadora a presión portátil con batería.
Movilidad
  • Para cuando no hay disponible una conexión de agua; aplicación móvil de la limpiadora a presión portátil con batería.
Flexible y manejable
  • La manguera flexible se conecta y almacena con facilidad.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (kg) 0,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,7
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 250 x 250 x 60
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares
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