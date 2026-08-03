Manguera de aspiración SH 5
Manguera de aspiración flexible, de 5 m de largo, para los modelos KHB y OC 6-18 orientada a aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o contenedores de agua.
La manguera de aspiración, de 5 m de largo, permite aspirar agua de fuentes alternativas como, por ejemplo, bidones de recogida de agua de lluvia o contenedores de agua. La manguera es muy flexible, por lo que resulta ideal para los modelos KHB y OC 6-18.
Características y ventajas
Aspiración sencilla
- Aspiración desde fuentes de agua; suministro de agua alternativo para la limpiadora a presión portátil con batería.
Movilidad
- Para cuando no hay disponible una conexión de agua; aplicación móvil de la limpiadora a presión portátil con batería.
Flexible y manejable
- La manguera flexible se conecta y almacena con facilidad.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (kg)
|0,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,7
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|250 x 250 x 60
Campos de aplicación
- Aspiración de reservas de agua, por ejemplo, de cisternas, bidones de recogida de agua de lluvia, fuentes y similares
Encontrar pieza
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.